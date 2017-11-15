Дайджест громких новостей второй недели ноября от гендиректора PR-агентства Mint (BBDO Group) Сергея Верейкина



Сергей Верейкин

В рубрике «Экспертиза» специалисты из разных областей делают подборку ярких событий, произошедших в их среде, и комментируют их. Иногда комментарии получаются интереснее самих новостей.

10-летняя блогерша расплакалась, после того как никто не пришел на фан-встречу

Юная блогерша Алина, автор YouTube-канала «Лайк TV-шоу», выпустила видео, в котором расплакалась из-за того, что никто не пришел на фан-встречу с ней. Многие известные блогеры, в том числе Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Like Shock, Banana Kris, решили поддержать девочку в комментариях. За несколько дней число подписчиков на канале Алины выросло почти до 400 тысяч, а видео набрало более 5 миллионов просмотров.





«Неожиданное развитие получил на этой неделе классический тезис героя Достоевского про то, что «высшая гармония не стоит слезинки ребёнка». Оказывается, очень даже стоит. Очевидно, среди тех, кто посмотрел на страдания Алины (а там почти пять миллионов просмотров), были самые разные люди: и сочувствующие подростки (которые, как известно, составляют колоссальную долю аудитории YouTube), и взрослые дяди и тёти. А в основном – просто те, кто кликнул на ссылку, чтобы заценить очередной «хайповый» ролик, который активно обсуждается в интернете.



И в который раз структуры, называющие себя профессиональными СМИ, не постеснялись отработать этот инфоповод. Иван Карамазов был не прав. Плачьте, дети, напоказ. Охват и engagement rate стоят слезинки».

«Троцкий», Киселев и масоны: как Россия отметила столетие Октября

7 ноября исполнилось 100 лет с начала Октябрьской революции в России. В честь юбилея созданы документальные фильмы, спектакли и проекты, посвященные личностям и событиям того времени. Например, на телеканале «Россия-1» появился многосерийный фильм «Демон революции» и документальный фильм Дмитрия Киселева «Великая русская революция», на «Первом канале» – «Троцкий» и «Подлинная история русской революции».





«Юбилей Октябрьской революции, умело вычеркнутый из официальной политической повестки, целиком перешёл в культурную. Для «страны с непредсказуемым прошлым» так, наверное, даже правильно – спокойнее всем будет. Обошлось без особых истерик – зато можно посмотреть кино и сериалы (причём весьма качественные), и книги почитать, и выставки посетить. Другое дело, что пока и на культурном уровне глубокого анализа произошедших событий не получается. Полвека назад революцию объясняли естественным историческим процессом, теперь – столь же естественным влиянием масонов, зарубежного капитала и иностранных агентов. Безопаснее всего поступили на НТВ, в очередной раз пересняв «Хождение по мукам» – зачем копаться в прошлом, когда есть его классическая версия?»

Заявления о сексуальных домогательствах в BBC после скандала с Вайнштейном

Компания BBC заявила, что расследует более двух десятков заявлений о сексуальных домогательствах. После скандала с Харви Вайнштейном руководство телерадиокомпании призывает сотрудников высказываться и обращаться по поводу домогательств. На данный момент зафиксировано 25 дел, по которым будет проведено внутреннее расследование. BBC отмечает, что число подобных случаев достигло исторического показателя за последние три года.

«Я знал о таких вещах, но я не знал об их масштабе», – сказал Алек Болдуин, комментируя волну обвинений в сексуальных домогательствах.



Вот уже и на BBC вслед за Голливудом люди стали вспоминать о старых грехах коллег. Главное, чтобы в этом потоке информации (кажется, искусственно созданном и уже малоуправляемом), не потерялись реальные человеческие трагедии. А каждый такой случай, конечно же, нужно расследовать, чтобы все это не превратилось в «охоту на ведьм». Чтобы люди не были вынуждены извиняться не только за непристойное поведение, а за то, что (как сознался про себя тот же Алек Болдуин) они «не относились к женщинам так же, как к мужчинам».

Apple признала, что с работой экрана iPhone X на холоде возникают проблемы

Обладатели нового iPhone X пожаловались, что экран устройства теряет чувствительность спустя несколько секунд после выхода на улицу, где температура около нуля градусов. Представители Apple признали проблему и пообещали ее исправить в одном из следующих обновлений. По их словам, потеря чувствительности возникает из-за перепада температуры, однако через несколько секунд работа устройства полностью восстанавливается.

«Стоит поучиться у компании Apple принципам работы с негативом от пользователей. Специалисты называют это технологией конструктивного влияния – когда отвечаешь не «нет», а «да, и…».



Так уже было три года назад: «Да, если так держать iPhone 4, антенна не работает. И – это совершенно нормально для подобных устройств. И – мы выдадим бесплатный бампер всем недовольным. И – мы наладим производство разнообразных бамперов, которые вы будете покупать за свои деньги и радоваться».



Так и сейчас: «Да – на холоде iPhone X работает хуже. И – зато у тебя, чувак, у первого есть новый айфон».

ТАСС получит госсубсидии на создание политического канала для детей

Правительство предложило выделить агентству ТАСС 210 миллионов рублей из госбюджета на создание общественно-политического канала для детей в возрасте 8-16 лет. Деньги будут перераспределены из планирующихся расходов на развитие высшего образования. По словам руководителя департамента корпоративных коммуникаций ИТАР-ТАСС Дмитрия Перцева, планируется создать детскую информационную ленту, где будут собраны интересные и важные российские и мировые новости для школьников. Для этого в 2018 году будет создана специальная детская редакция.