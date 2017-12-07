Гендиректор PR-агентства Mint (BBDO Group) Сергей Верейкин комментирует актуальные новости первой недели декабря



Сергей Верейкин

В рубрике «Экспертиза» специалисты из разных областей делают подборку ярких событий, произошедших в их среде, и комментируют их. Иногда комментарии получаются интереснее самих новостей.

Россиянам предложили зарабатывать на мемах

Сообщество «Лентач» объявило о запуске платформы для заработка криптовалюты на публикации мемов под названием Memeus. Пользователи смогут смотреть и постить мемы и получать обменные единицы Ethereum. По словам создателей паблика, хранение и обработка данных происходят на блокчейне, а переводы денег – с помощью смарт-контактов.





В современном мире, где осталось мало общих ценностей, каждый может создавать свои собственные. Мемасики – вполне солидная основа для очередной криптовалюты. Тут хотя бы понятно, что лежит в основе «майнинга». Мемы видят, ржут над ними, репостят – почему бы на них не заработать.



И нечего тут стыдиться. Еще неизвестно, что лучше (или хуже): зарабатывать, прикалываясь над мемами типа «пьяного бати» или быть таким «батей». Мемы, по крайней мере, безопасны для здоровья. Только тратить заработанную криптовалюту тоже нужно тогда на что-то виртуальное – как в эпизоде британского сериала «Черное зеркало», где герои целыми днями крутили педали динамо-машин, зарабатывая бонусы, а потом тратили их же на виртуальные развлечения и онлайн-шоппинг. Россияне пошли дальше – тут даже не нужно крутить педали.

Актёр Арми Хаммер удалил аккаунт Twitter после своей бурной реакции на критику

Голливудский актёр Арми Хаммер крайне болезненно отреагировал на статью о себе, опубликованную на BuzzFeed News. В своём твите он назвал автора, Анну Хелен Петерсен, «о*@#нно язвительной». После этого актёр без комментариев удалил аккаунт в Twitter.





В этой новости прекрасно все: и обиженный актер, который заочно обматерил критика и в испуге удалил свой аккаунт, и медиа, которые посчитали это важнейшим новостным поводом – в доказательство той роли, которую соцсети играют в общественной жизни.



Так и вижу, как пиарщик говорит Хаммеру: «Старик, сейчас ведь на нас журналисты обидятся, иски полетят!». А Арми ему: «А я удалю сейчас аккаунт, и никто не сможет меня найти!». А пиарщик: «Старик, а как же телефон и электронная почта!». А Хаммер такой: «Да кто ими пользуется, ты еще ICQ вспомни!».



День, когда Ольга Бузова вдруг удалит свой Инстаграм, или когда Стас Михайлов уйдет из Одноклассников, будет черным днем для миллионов россиян. Ведь вся наша жизнь в соцсетях. И вся наша жизнь – соцсети.

«Беспощадный пиарщик» запустил сайт после десяти месяцев ведения канала в Telegram

Авторы посвящённого PR и маркетингу Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» с 24 тысячами подписчиков запустили собственный сайт. Создатели намерены зарабатывать на партнёрских материалах, нативной рекламе, и на размещении вакансий. Кроме того, сайт позволит авторам «Беспощадного пиарщика» публиковать лонгриды и интервью. Для читателей открыта возможность комментировать публикации.





Не устану повторять, что Telegram – самая перспективная площадка для тех, кто хочет свободно высказывать свое мнение. Но если хочется еще и зарабатывать на этом мнении – вам по-прежнему дорога в WWW. Вполне грамотная система – сперва собрать аудиторию на чужой площадке, а потом привести ее на свою собственную территорию.

«Россия 24» сняла репортаж про «винишек-тян» и может получить повестку в суд

В середине ноября на телеканале «Россия 24» был показан репортаж о субкультуре «винишко-тян», возникшей в социальных сетях. В нем журналисты рассказывали, что участницы движения, в частности, легкодоступны, и иллюстрировали тезисы видеорядом, взятым с каналов популярных блогеров Вероники Кучеренко, Кати Тян, Насти Вэйбл, Виктории Решуновой, Виолетты Кольченковой и Дмитрия Ларина. Блогеры грозятся направить к каналу иск о клевете, если «Россия 24» не принесёт извинения.





Согласно исследованиям, молодежь сейчас отличает отсутствие, либо крайне ограниченное количество субкультур, – все следуют мейнстриму (и при этом декларируют собственную индивидуальность). Тем радостнее для нас, помнящих о панках, эмо, готах и растаманах, выискивать периодически какой-то заметный тренд в увлечениях молодого поколения и препарировать его на части. На безрыбье – и «винишки-тян» субкультура. Вот и пристали к бедным девочкам.



Забавно, что телевизионными блюстителями нравственности стало то поколение, которое в молодости красило ногти и волосы в черный цвет или писало «Цой жив!» на всех свободных поверхностях. И забавно, что «винишко-тян», при всей своей подчеркнутой «продвинутости», смотрят вполне традиционный канал «Россия 24» – иначе зачем им волноваться и подавать на журналистов в суд?

Facebook планирует ввести новый CAPTCHA тест по фото лица, чтобы бороться с ботами

Компания Facebook тестирует новый вид автоматизированного теста для борьбы с ботами. Скоро пользователей могут попросить загрузить чёткое фото лица, чтобы пройти идентификацию и доказать свою «человечность». Фото будут удалены с серверов Facebook после проверки. Пока компания не объявила официально, когда новая CAPTCHA начнёт действовать.



