Осетинская

Это правило ухода с деньгами еще действует?

Кудрявцев

Оно действовало два с половиной месяца после прихода Ильи.

Осетинская

Я слышала, товарищ один ушел из-за того, что колонку его не опубликовали про Сечина, это я про Синицына говорю. Не от него, сразу скажу, слышала.

Кудрявцев

Я об этом узнал постфактум. Смотри, никто не может сказать, что он больше сделал расследований, критических материалов по «Роснефти», чем мы за последний год и даже за последние полгода тоже. И нас судили так же, как РБК, но еще без судов поименно — и дачи, и вертолеты, и всё на свете было наше. Это были важные материалы, в которых главный редактор и его замы были уверены. Пространная статья Владимира Пастухова, которую мы не опубликовали, и которая потом вышла в «Репаблике», была с нашей точки зрения подсудной херней на постном масле. Меня вообще ничего не смущает, когда люди уверены в том, что в этом есть смысл, ценность и фактура. Нашли материалы на дачу и публикуем их. Статья Пастухова дрянная, и при этом судить за них могли точно так же. И юрист, главный редактор и люди вокруг приняли решение ее не публиковать. Редактор отдела расстроился и ушел. Я не вижу здесь никакой проблемы.

Осетинская

Я слышала, что перед Булавиновым поставлена цель до 30% сокращений людей. Это так?

Кудрявцев

Перед Булавиновым, Прозоровым и Дербиловой поставлены определенные финансовые задачи, которые они могут решать по разному и они их как-то решили, потому что бюджет следующего года как раз сегодня был сдан. И эти цели там воплощены, и насколько я понимаю, без 30% сокращений.

Осетинская

Но какие-то сокращения будут?

Кудрявцев

Наверняка. Какие-то сокращения, какие-то наборы.

Осетинская

Ты им сказал, есть такой порог по расходам и такой-то по доходам. Сделайте мне в профит, так что ли?

Кудрявцев

Я им дал определенные параметры, никто в профит гарантировать никогда не может и, вообще, не люблю подгонку к формальным цифрам. Но, какие-то реперные точки, им заданные, у них были. Не только мной, но и дирекцией.

Осетинская

Это про 2018 год?

Кудрявцев

Да.

Осетинская

Еще раз про Дербилову и Булавинова. Когда я смотрела на все эти выборы, я, наверное, прозвучу резко, но для меня это был какой-то развод. Было понятно, что ты не хочешь Катю, и было понятно, что как ты скажешь, так и будет, так как совет директоров состоит более чем на 50% из твоих людей. Там есть ты, два твоих партнера, твой старый друг Юлия Шахновская и дальше есть формально независимые директора. Все знают, что вы дружите с Шахновской.

Кудрявцев

Я с Качкаевой тоже дружу. И был уверен в еще более решительном голосовании Совета за кандидатуру Ильи. Я ошибся. Потому что директора действительно независимы, голосование тайное. И обсуждать это сейчас я не вижу смысла. Соблюдать процедуры вообще важно. Процедура выборов, умение отстаивать свою точку зрения была полезной и для редакции. Это помогло ей повзрослеть. Это поможет ей, когда будут другие акционеры, когда совет поменяется, всегда поможет. Если на выборах президента кто-то лидирует сегодня по опросам, что — выборы не проводить?

Осетинская

Вы с Таней как-то взаимодействуете помимо заседаний совета, она дает тебе какие-то советы и т. д.?

Кудрявцев

Нет, но мы общаемся.

Осетинская

Ты для себя как объясняешь ее уход?

Кудрявцев

Таня, единственный в этом смысле из паблик, крупных руководителей, нормальный человек, который не держится за рабочее место, когда этого можно не делать, не держится за статус, когда это можно делать, которая пытается, как я, прожить свою жизнь, которая ей важнее много другого. Но это не только это. Это возможность доказать себе, что ты можешь сделать что-то еще, или что ты можешь не делать ничего, и что ты хозяин своей жизни, а не твое рабочее место. И она хотела уйти давно, и осталась защитить от меня газету. Когда она через два года поняла, что газету от меня можно не защищать, она вернулась к тому, что собиралась сделать до этого. Я был расстроен ее уходом. Вот решил, что ничего не трогаю, и в этот момент у меня исчезает главный редактор, который символ этого нетрогания.

Осетинская

Демьян, в чем разница, ты же в The Moscow Times сильно вмешивался, вплоть до обложек, это все знают.

Кудрявцев

Во всё.

Осетинская

Я что-то не понимаю. The Moscow Times что ли меньшая ценность, чем «Ведомости»?

Кудрявцев

Конечно, вообще не ценность, говно была газета, к сожалению. По разным причинам, никто не виноват, не занимался просто никто, аудитория исчезла за это время вообще, функция потерялась, функция была тупой информационной, когда-то была куча людей, экспатов, которая не читала ничего, не знала русского языка. Им надо было давать вполне бессмысленный или очень осмысленный, в разные годы по-разному, дайджест происходящего. Делать вид, что мы такая же русская газета, просто на английском языке. Никто не заметил, что потребность в этом отпала, и единственное, что можно было из этого сделать, такой показной продукт, перевести его в область не экспатскую, а в туристическую и говорить другим языком, более красиво. Но при этом не про рестораны, хотя и про рестораны тоже, а про то, чтобы человек, приехав сюда, понимал, в какую страну он приехал, что здесь происходит политически и т. д. И в связи с тем, что он приезжает сюда, в среднем на три дня, издавать ежедневную газету бессмысленно.

Осетинская

Я говорю не о концепции The Moscow Times, а о том, почему вмешиваться можно.

Кудрявцев

Я не вмешивался, я эту версию газеты создал, пересоздал с нуля, там я был продакт-менеджер, команду пересобрали, газету перепридумали, сделали другой макет, перевели на еженедельник и т. д. Это было мое видение, его надо было делать руками. Я не вмешивался только в статьи, Фишман подтвердит, ни одного разговора про содержание у нас никогда не было. Как мы определили, какой важен рубрикатор для этого типа, и что там есть место и политике, и экономике, и аналитике и т. д. Внутрь заметок я не вмешивался, я вмешивался в то, как устроена газета, потому что я ее создал. Неважно уже успешно-неуспешно. А «Ведомости» я решил не пересоздавать, а вмешиваться паллиативно было бессмысленно. «Ведомости» были созданы до меня.

Осетинская

Я все больше поражаюсь мотивации, когда ты декларируешь ценность сохранить «Ведомости» такими какие они есть …

Кудрявцев

Это не так, я хочу, чтобы они были не такими. Просто путь сейчас избран эволюционный, в то время как, возможно, мне казалось, и может, было бы правильнее, делать революционно. Я не то чтобы хочу, чтобы ничего не менялось, но можно рубать шашкой, принять план и по нему идти быстро, а можно пытаться чуть-чуть потихонечку по одному человеку внедряя, делать какие-то вещи, сохраняя, то, что оказалось главным.

Осетинская

Какое значение для управляемости «Ведомостей» имеет твоя потеря гражданства, и, вообще, как ты объясняешь для себя, почему это произошло.

Кудрявцев

Не объясняю никак. Имеет смысл разбираться, если ты хочешь чему-нибудь помешать или преодолеть и т. д.

Осетинская

Просто чтобы знать, я бы про себя какие-то вещи хотела бы знать, что точно знать откуда приходит угроза, чтобы знать, кто угрожает.

Кудрявцев

Понимать источник имеет смысл, чтобы угрозу отразить, а не когда она уже реализовалась.

Осетинская

Я хочу знать, откуда она исходит и почему, и кто ответственен за это, чтобы впредь свои действия с этим соотносить. Чтобы знать, прилетит оттуда и с такой силой.

Кудрявцев

Я понимаю, что ты говоришь, но я устроен иначе, мне несколько разных человек сказали, что причина в нескольких разных вещах. И я решил, что я не смогу в этом разобраться и никогда этого не докажу.

Осетинская

Какая-то яркая версия есть, которую можно публично высказать?

Кудрявцев

Нет. Они все яркие, озвучить ни одну не могу, они бездоказательные, зачем я буду кого-то в чем-то обвинять, это не пойдет на пользу ни мне, ни газете.

Осетинская

А, правда, что формальным фактором стало не указание гражданства Киргизии?

Кудрявцев

Не совсем так. Лень вдаваться в подробности. Коротко говоря, там вообще было много проблем с моей анкетой на гражданство восьмилетней давности, потому что она сама составлена по-мудацки и заполнял ее не я. Ее заполнял сотрудник Федеральной миграционной службы, которая тогда была отдельно от МВД, к которому я пришел, подал заявление, он задавал мне вопросы и что-то там писал. Я даже не смотрел потому, что я не понимаю процедуры, не лезу в это. Был неправ, конечно. Там не было ни слова лжи, но не все было упомянуто, и выясняется, что заполнено не по всем лекалам…