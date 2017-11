Осетинская

Но после, давал ли он на закрытие дыр?

Кудрявцев

Один раз и деньги ему были возвращены. И это знает вся редакция. Я согласовывал это с Лысовой и рассказывал редакции.

Осетинская

Это как это так?

Кудрявцев

Вот так.

Осетинская

А что это ты, разрешения спрашивал у Татьяны Лысовой?

Кудрявцев

Потому что я сказал, у этого актива есть некоммерческая составляющая, и не каждый день и не на любой срок и не в каждом объеме можно брать в долг.

Осетинская

То есть, ты с Татьяной Лысовой обсудил, ничего, если я возьму у такого парня, он, мол, с неоднозначной репутацией. Так что ли?

Кудрявцев

Нет, это не вопрос неоднозначной репутации, он мой партнер по многим бизнесам и вообще у меня нет никаких проблем с его репутацией. Дима — хороший друг и надежный партнер, но это не его профильный бизнес, и если я занимаю деньги, то это в определенный момент может стать фактором, если я их не смогу вернуть. У человека появится инструмент давления. Как на меня, так и на него самого со стороны внешних сил.

Осетинская

Большая сумма?

Кудрявцев

Нет, не большая.

Осетинская

2 миллиона?

Кудрявцев

Гораздо меньше одного, меньше половины даже.

Осетинская

А как удалось вернуть?

Кудрявцев

С других моих бизнесов.

Осетинская

Продать The Moscow Times?

Кудрявцев

Нет, до этого. У меня есть другие бизнесы в разных местах.

Осетинская

Я просто какое-то время назад интересовалась сколько стоит The Moscow Times. Мне было интересно, можно поднять денег на нее. Знакомые твои сказали, что это твоя любимая игрушка, что Демьян точно ее никогда не продаст, но я ради прикола нашла один сайт, который оценивает другие сайты и он оценил The Moscow Times в 400 тысяч долларов.

Кудрявцев

Нет, смешные вы все, но неважно. Во-первых, я не вышел целиком из The Moscow Times, во-вторых, Дерк ее не купил, а вкладывает деньги в нее, там не кэш-аут.

О «Ведомостях» как продукте, конкуренции и бизнес-модели

Осетинская

Я тут почитала ваши диалоги с Галиной Тимченко, там была такая фраза: Мы с вами, Галина, одни из лучших продакт-менеджеров в стране.

Кудрявцев

Ну, это я шутил.

Осетинская

Ответь мне, пожалуйста, как лучший продакт: лично мне перестал быть понятен продукт «Ведомости», не говоря уже о его бизнес-модели. Я не понимаю, для кого он сейчас.

Кудрявцев

Я же не продакт-менеджер «Ведомостей».

Осетинская

Ты не его продакт-менеджер, но у тебя должен быть какой-то свой взгляд, как у человека, который хочет его развивать этот актив. Я не понимаю, чем продукт «Ведомости» отличается от «Коммерсанта».

Кудрявцев

Что мы обсуждаем? Как продукт «Ведомости» сейчас, или каким он должен быть?

Осетинская

Согласен ли ты с тем, что «Ведомости» сейчас это продукт несколько устаревший и непонятно чем выигрывающий в конкурентной борьбе?

Кудрявцев

Совершенно понятно, в чем он выигрывающий в конкурентной борьбе. Он не принадлежит власти, не контролируется ни в содержании, ни в каком уровне. Я не буду говорить о том, что где-то оно контролируется полностью, но здесь оно не контролируется вообще. В этом его ценность. Ради сохранения этой ценности было принесено в жертву продуктовое развитие и даже сегодняшняя потенциальная прибыль. Тут ты должна менять спросить, почему одно мешает другому, потому что продуктово можно развивать, не ложась под власть, но это уже другой вопрос.

Осетинская

Если отринуть это конкурентное преимущество, продукт собственно в чем? Я посмотрела трафик «Ведомостей»: около половины приходится на Яндекс.Новости и другие ссылочные проекты (данные по Similar Web). То есть это дженерик. Это тоже самое, что РБК. Если вычесть эту часть, у «Ведомостей» остается 100-150 тысяч в день уников, примерно. Я извиняюсь, но это размер Телеграм-канала сейчас. В чем уникально торговое предложение «Ведомостей»? Раньше были The Financial Times и The Wall Street Journal.

Кудрявцев

И сейчас The Financial Times и The Wall Street Journal на обложке стоят. Что изменилось? Что они больше денег не сосут? Между нами, я считаю, что и раньше их торговое предложение для читателя, последние 10 лет по крайней мере, было равно нулю, и сейчас равно нулю. Всё это вы глупости говорите, что это было какой-то ценностью, не было это ценностью для читателя никакой и никогда. При тебе они как акционеры были ценностью, вас из-за этого не долбали. В смысле меньше долбали, чем остальных. Меня легче раздолбать, это правда. Зато я и менеджмент слышу лучше. Дальше ты говоришь, продукт устарел. Да, мне тоже кажется, что он устарел. Но устарел он не за последние 2 года, устарел за последние много лет, еще при тебе устарел, в частности, потому что акционеры занимали такую позицию: вытащить деньги, ни во что не вникать, денег на развитие не оставлять, идей не слушать. Все наши недостатки — это продолжение наших достоинств. У вас были акционеры, которые вас страховали от внешнего воздействия, но они же спровоцировали развитие болезни внутри.

Осетинская

Я как потребитель не вижу какой-то принципиальной разницы между топом РБК и «мордой» «Ведомостей». РБК исправно публикует истории, которые есть в «Ведомостях» и делает это к тому же бесплатно. И делает это часто быстро, более в короткой форме. В чем уникальное торговое предложение, если не говорить о подцензурности и неподконтрольности…

Кудрявцев

…Которая крайне важна. Теперь объясню тебе на понятных примерах. Все супермаркеты на 60% торгуют молочной продукцией «Данон», еще на 20% фирмы «Борис Александров», мясом «Мираторг» и всякое такое. Никто кроме «Глобуса Гурмэ» за невероятные деньги не предоставляет тебе никакой, отсутствующий в других местах продукт, при этом один супермаркет более успешен, другой менее успешен. Для определенного круга читателей значение имеет не сама новость, а экосистема вокруг этой новости, отбор, баланс, количество и т. д. Более того, что является плюсом для одной аудитории, является минусом для другой. Например, существует одна относительная аудитория, но меньшая, меньшая доля, которая считает, что на РБК избыток информации. История РБК — это история информагентства, там идет обвал новостей и много всего накручено и всякое такое. Это читать было нельзя до редизайна и на это все плюнули. Сделали симпатичный редизайн, как бы абстрактно ничего не поменяв с точки зрения содержания. На самом деле изменения содержания шли параллельно, отдельные не связанные с этим, ваши, например, твои. Часть аудитории сказала: вот теперь удобнее стало. Я считаю, что даже более удобнее, чем на «Ведомостях», просто на «Ведомостях» есть другая аудитория, которая считает эту систему именно продуктовой, как небольшой супермаркет, в котором нет столько новостей, но есть другой тип отбора.

Осетинская

Я услышала, другой тип отбора. А что это за аудитория? Сейчас это для кого?

Кудрявцев

Я вообще не считаю для себя правильным это обсуждать с тобой публично. Я занял позицию, в которой я не медиа-менеджер по отношению к «Ведомостям». У меня есть акции «Газпрома», я не газовик. У меня, безусловно, есть свое мнение очень четкое и внятное по этому поводу… но если я не диктую его сотрудникам, то обращаться к ним через прессу совсем странно.

Осетинская

Кто в твоей системе визионер, который перепридумает «Ведомости»?

Кудрявцев

Нет в моей системе визионера, который перепридумает «Ведомости». Для того, чтобы перепридумать «Ведомости», нужно разрушить тот способ, которым они делаются сегодня и тот коллектив, который их создает, и который при этом является носителем важнейшего опыта, точнее отсутствия другого опыта, опыта давления, которые — этот коллектив и этот опыт — невозможно больше нигде взять на рынке. Увольняя человека, который 15 лет проработал в «Ведомостях», я на его место с равной компетенцией не могу найти человека, который не является уже «побитым» в другом издании. Есть исключения, но в основном — так. Кстати и наоборот, сотрудники «Ведомостей», выходя на рынок по каким-то своим причинам, вообще не знают, как этот сегодняшний рынок устроен, они вообще не представляют как сегодня делаются российские текстовые медиа, про телевизионные я вообще не говорю.