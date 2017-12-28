В соцсети появилась маска дополнительной реальности, позволяющая поздравить друзей от лица главы государства

В приложении для трансляций OK Live появилась новая маска дополненной реальности, с помощью которой каждый может почувствовать себя президентом страны и поздравить своих друзей с Новым годом.

Выбрав маску «Президент», пользователи могут в прямом эфире попасть на виртуальную Красную площадь, примерить костюм президента России и произнести собственную поздравительную речь. Для этого новая 3D-маска уже доступна всем пользователям приложения OK Live на iOS и Android.

В 2017 году в OK Live появилось сразу несколько виртуальных масок, в том числе к популярным российским праздникам. Пользователи могли примерить маску для влюбленных к 14 февраля, шлем от скафандра на День космонавтики и пилотку на День Победы, а к 8 марта для девушек появилась специальная маска с цветочным венком и короной.