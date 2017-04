Амзин

Галя, формат этого интервью необычен и похож на Confirm or Deny, который практикует The New York Times. Я предложу утверждение, вы его подтвердите или опровергнете (по возможности стоит дать расширенный ответ). Чтобы было интереснее, мы добавим смешную третью опцию, которая дает вам возможность отвечать невпопад, не по формату и вообще творить все, что захотите. Ответы с ней лучше прямо так и начинать: «Смешная третья опция».

Медуза

Амзин

Вы больше года как не главред «Медузы», и вам это нравится.

Тимченко

Очень. Во-первых, у меня появился хоть какой-то режим сна. Во-вторых ( и это главное) у меня появилось время и возможность всерьез заниматься стратегическим планированием, анализом, сесть наконец за таблицы и графики. Ну и потом, приятно наконец почувствовать себя «над схваткой» . К тому же новая позиция и новые навыки очень сильно освежают голову. Хотя «ломка», конечно, была.

Амзин

Вы по-прежнему обнаруживаете идеи «Медузы» на других сайтах через пару месяцев после их внедрения.

Тимченко

Да, каждый день, и мне это нравится. Кстати, срок сократился до пары недель. Это и признание того, что мы нашли какие-то новые форматы и способы подачи информации, какую-то другую интонацию. Это помимо прочего заставляет нас не зависать и искать пути развития. Ну и вообще, иногда приятно побыть трендсеттером. Огорчает меня всегда лишь бездумное копирование – за каждым новым форматом стоят некие осознанные усилия, мы готовы делиться находками, но нам не нравится, когда некоторые коллеги хотят «как у «Медузы», не задумываясь над тем, зачем и как это сделано.

Амзин

«Шапито» — неотъемлемая часть продукта, а не просто инструмент для нагона социального трафика, как считают некоторые

Тимченко

Безусловно. Я говорила об этом много раз. Если посмотреть на цифры, то Шапито занимает третье место среди рубрик после Историй и Новостей. В социальном же трафике на первом месте видео , причем это разборы и короткие новостные видео, а совсем не Шапито. Нам сразу казалось, что у читателя должно быть какое-то условное «место для отдыха» от серьезных новостей. Сами мы называем рубрику словом «таймкиллер». Иногда и там случаются мегахиты (я там нашла свой любимый телеканал – Капибара-ТВ), но все-таки чаще аудитория реагирует на серьезные расследования или интервью.

Амзин

Вы искренне считаете, что «Медуза» кроет всех в области нативной рекламы на российском рынке интернет-изданий.

Тимченко

Я просто это знаю. По количеству нативных материалов, опубликованных в «Медузе» (за неполные три месяца этого года у нас вышло 65 материалов, а всего за два с половиной года больше 350), по процентному соотношению источников выручки, по потоку брифов, который обрабатывает рекламная служба. Ну и по эффективности. Мы сделали специальный сервис для рекламодателей «Инсайт», который дает им возможность отследить эффективность своей кампании онлайн. Пока что на российском рынке изданий, которые могут предъявить такие же результаты, я не видела.

Амзин

Вы не верите в paywall для новостных изданий, несмотря на падение рекламного рынка.

Тимченко

Не верю. Уточню при этом, что речь именно о новостных изданиях. Какими бы эксклюзивами не кичились издания, эксклюзивом это будет минуты две макисмум. Все подробности читатель получит в соцсетях, мессенджерах, рассылках, на других изданиях. Так что торговать новостями с выгодой с помощью пейвола изданиям «дженерал интерест» вряд ли получится. При этом я прекрасно отдаю себе отчет, что пейвол позволяет некоторым изданиям выжить. Но им придется проститься с мечтой о большой аудитории (если это вообще входило в их планы), и мы знаем такие примеры. Но и тогда я скажу, что основным продуктом этих изданий являются не новостные форматы, а скорее аналитика или авторские материалы.

Смена главреда «Ведомостей»

Амзин

Когда в редакции «Медузы» спорили, кто будет главредом «Ведомостей», вы поставили на Булавинова.

Тимченко

Да, это был голый расчет. Очевидно, что у Демьяна был шанс на «один выстрел», я, когда мы только начинали делать «Медузу», точно так же отбирала людей, второго шанса у нас не было. Следовательно, незнакомого непроверенного человека он Совету директоров не мог предложить. Из тех, с кем он работал, самым надежным и квалифицированным является Илья Булавинов. Он ушел из Ъ и очень внятно объяснил, почему это сделал. Следующие его должности говорят о том, что он четко понимал, где проходят границы компромисса. А кроме того, его кандидатура не должна была вызвать неодобрения у власти (а «Ведомости» безусловно входят в пул изданий, находящихся в зоне особого внимания). Мне были понятны причины, по которым Кудрявцев никогда не сделал бы ставку на человека изнутри.

Амзин

Вы считаете, что с новым руководством «Ведомости» останутся самой влиятельной газетой страны

Тимченко

А куда они денутся? Придется оправдывать высокое звание. А если серьезно, то «Ведомостям» предстоит очень тяжелый период, это проверка на прочность такого масштаба, что если справятся – станут легендой.

Будущее

Амзин

Оттепель близко.

Тимченко

Нет. Почему - долго объяснять. Но нет.

Амзин

Выборы 2018 года нас удивят.

Тимченко

Вряд ли. Старую собаку новым трюкам обучить сложно. Да и зачем, если старые работают?

Амзин

На запуске «Медузы» вы готовились к быстрой блокировке в России. Этого не произошло, но в 2017 году вы и другие издания гораздо ближе к этому, чем в 2014.

Тимченко

Смешная третья опция! Два года назад казалось, что блокировка – самый простой способ заставить замолчать любое издание. За прошедшие годы было принято столько законов, прямо или косвенно ограничивающих свободу СМИ, что блокировки кажутся слишком трудоемкой процедурой. Поэтому ждать неприятностей можно с любой стороны. Проще жить и работать, делая вид, как будто этих ограничений не существует. В конце концов всё когда-то заканчивается, но работать крадучись и с постоянной оглядкой противно.

Мы стараемся разумно оценивать и по возможности снижать риски, но отдаем себе отчет, что от нас в этом смысле мало что зависит.

Жизнь и профессия

Амзин

Вам до сих пор иногда снится старая Лента.

Тимченко

Ни разу. Люди снятся, но себя в той редакции я не видела во сне с 2014 года. Правда, иногда проговариваюсь - говоря о Медузе, произношу Лента.

Амзин

Бывают места работы, после которых журналисту стыдно появляться в приличном обществе.

Тимченко

И их, увы, становится все больше.

Амзин

И последнее. Многие годы Галина Тимченко раздражала медиасообщество принципиальностью во всех медиаскандалах. Еще больше раздражала всех ее излюбленная цитата из «Аббатства Даунтон». Наберусь смелости обратить ее в вопрос. Вы там не мерзнете, на вершинах ваших моральных устоев?

Тимченко

Боюсь, слухи о моей принципиальности сильно преувеличены. Хотя, как говорила моя любимая героиня , «never complain, never explain».

Амзин

У кого возьмете интервью вы?

Тимченко

У Юлии Таратута

Фото: ТАСС