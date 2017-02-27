Nokia выпустила новую версию легендарной модели



Скриншот nokia.com

Nokia выпустила новую версию модели 3310. Телефон поступит в продажу в 2017 году, его стоимость составит почти 50 евро. Оригинальный Nokia 3310 стал одним из самых известных и продаваемых телефонов компании. В интернете шутят, что этот телефон настолько прочный, что им можно колоть орехи, а его неубиваемой батарее посвящены много мемов.

Sostav сравнил ремейк с оригинальным телефоном и нашел 5 причин купить и 5 причин не покупать новую Nokia 3310.

5 причин купить

1. Невероятно живучая батарея

Если у старой Nokia 3310 батарея была отличной, то у новой модели она просто феноменальная. Предыдущая версия могла работать в режиме ожидания до 10 дней, но зато разряжалась за 2-4 часа непрерывного разговора. Нынешняя Nokia 3310 может выдержать до 22 часов разговора, а в режиме ожидания будет работать до 30(!) дней.

Как минимум, этот телефон пригодится в походах, долгих поездках и во всех других ситуациях, когда вы долго находитесь вдали от розетки.

2. Прочность прошлой модели

Оригинальная Nokia 3310 прославилась своей необыкновенной прочностью. В интернете часто вспоминают, как этим телефоном играли в футбол, роняли его с десятого этажа и даже кололи орехи. По большей части, дело было в конструкции телефона: от сильных ударов аппарат распадался на три части – батарею, крышку и основу. При этом экран не разбивался из-за малой площади, а сам телефон – из-за прочной монолитной конструкции.

Нынешний телефон значительно тоньше предыдущего, но сконструирован точно так же, как и предыдущий. Так что приходится рассчитывать если не на такую же, то хотя бы на достойную прочность.

3. Ностальгия

Одна из неочевидных, но самых важный причин приобрести новую модель – ностальгия. В начале 2000-х этот телефон был у всех успешных людей, а менее успешные люди (и школьники) о нём мечтали.

Сейчас школьники выросли, а бизнесмены 2000-х купили себе айфоны, но память о старой Nokia 3310 осталась. Купить этот телефон – так же приятно, как приобрести что-нибудь ностальгическое, например, жвачку Love Is или тамагочи.

4. Интернет-детокс

«Кнопкофоны» часто используют как средство для интернет-детокса. С помощью этих телефонов можно звонить и отправлять смс, но нельзя выходить в интернет. Если использовать Nokia 3310 как основной телефон, а не в дополнение к смартфону, можно освободиться от бесцельного обновления ленты и навязчивых уведомлений из социальных сетей.

5. Телефон для бабушек и дедушек

У телефона по-прежнему ограниченное количество функций, которые будут понятны даже самым непродвинутым пользователям. С помощью Nokia 3310 можно звонить, отправлять смс, играть в змейку, а еще в нем есть камера.

Кроме того, у него понятный интерфейс и крупные кнопки, то есть, модель подойдет бабушкам и дедушкам, которые неохотно пользуются техникой.

5 причин не покупать

1. Цена

Телефон будет стоить от 49 евро – сейчас это около 3000 рублей. За эту сумму можно приобрести недорогой смартфон. Например, на интернет-сайтах недорогие смартфоны с операционной системой Android 6.0 и памятью 4 Гб сейчас можно купить за 3000 рублей.

А простые телефоны с функциями, аналогичными Nokia 3310, на рынке стоят еще дешевле – в пределах 1000 рублей.

2. Змейка

Одно из самых неудачных нововведений новой модели – игра «Змейка». Игра совершенно не похожа на привычную пиксельную «Змейку»: картинка теперь цветная, а сама игра заканчивается гораздо быстрее из-за того, что толщина змеи значительно больше одного пикселя.

«Змейка» была таким же символом телефона, как «вечная» батарея и прочность, но в новой версии она совершенно другая. То есть, ностальгии не получилось.

3. Дизайн

Фанатов по всему миру разочаровал дизайн нового телефона. Пользователи рунета сравнили модель с «обмылком» и расстроились, что аппарат не сохранил старого дизайна. При этом до официального релиза ходили слухи, что телефон будет точной копией старой модели в новых цветах и с расширенными функциями, но этого не случилось.

4. Неизвестно, настолько ли он прочный

Мы уже писали, что прочность оригинальной версии стала легендой, но будет ли новый телефон настолько неубиваемым – пока загадка. Конструкция телефона практически не изменилась, но поменялась толщина. Повлияет ли это на качество, мы узнаем совсем скоро.

На нынешнюю Nokia 3310 уже сделаны множество краш-тестов, и, скорее всего, в интернете скоро появятся обзоры новой модели.

5. Сделано в Китае

Прошлая Nokia 3310 собиралась в Финляндии, а нынешнюю будут делать в Китае. Надпись «Made in China» давно стала нехорошим мемом, но при этом неизвестно, повлияет ли страна сборки на качество телефонов. Сейчас большинство мировых смартфонов и так производятся в Китае.