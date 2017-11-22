Дайджест свежих и заметных новостей от гендиректора PR-агентства Mint (BBDO Group) Сергея Верейкина

Гендиректор агентства по связям с общественностью и социальным медиа Mint (BBDO Group) Сергей Верейкин продолжает комментировать громкие новости ноября.



Швыдкой: из-за новостных агрегаторов Бузова популярнее культурных форумов

На панельной сессии «СМИ о культуре: не навреди!» в рамках VI Международного культурного форума в Санкт-Петербурге бывший министр культуры Михаил Швыдкой заявил, что из-за активного влияния новостных агрегаторов сообщения о ведущей телепроекта «Дом-2» Ольге Бузовой популярнее новостей о культурных форумах. Бывший министр культуры также высказался, что популярность премьер в области культуры сегодня зависит не от профессиональной критики, а от упоминаний в СМИ и соцсетях.





Например, про умирание профессиональной критики. В условиях, когда все СМИ работают на трафик, редакциям становятся не нужны музыкальные редакторы и профессиональные кинообозреватели. Еще пока держатся театральные критики – у них аудитория специфическая. Но большинство аудитории действительно ориентируется не на глубину анализа, а на громкость обсуждения. Нужно не разбираться в предмете, а уметь «гнать волну».



Впрочем, хочется верить, что думающее меньшинство сохранится и будет представлять интерес для рекламодателей. Тогда и выжившие в апокалипсисе индустрии СМИ задумаются о том, как привлечь это меньшинство интересным контентом.

Павел Дуров пообещал новую версию Telegram, но вместо этого публикует фото в плавках

Основатель Telegram Павел Дуров снова выложил в инстаграм фотографию, на которой он стоит без верхней одежды. Он охарактеризовал свой поступок как отвлекающий манёвр для подписчиков, ждущих обновление Telegram. 8 ноября Дуров пообещал, что до конца недели выйдет обновленная версия Telegram с поддержкой iPhone X и новыми функциями, но обновление задержалось.





Кто-то говорит, что Павел Дуров оказался во власти припадка нарциссизма и именно поэтому в последнее время стал активно выкладывать в инстаграм собственные фото. Но я считаю, что это очередной социальный эксперимент Павла над собственной аудиторией, о которой он, очевидно, не самого высокого мнения. Думаете, что вы все такие продвинутые? А вот вам фото в плавках. Попробуйте, дорогие лемминги, не обсудить. Плавки Дурова работают не хуже груди Бузовой.

Twitter будет следить за оффлайн-поведением верифицированных пользователей

Компания Twitter объявила, что будет лишать значка верификации пользователей, чьё поведение оффлайн противоречит правилам и ценностям платформы. Это означает, что пользователь, нарушающий этические нормы оффлайн, но публикующий приемлемые твиты, будет лишён привилегированного статуса. Прецедент возник после верификации Джейсона Кесслера, организатора ультраправого марша протеста в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.





Речь идет об очень важном вопросе соответствия онлайн- и оффлайн-репутации. Твиттер намерен наказывать пользователей, которые нарушают этические нормы не только в приложении, но и в реальной жизни. Казалось бы, отличная идея. Но возникает множество вопросов: например, каким образом Твиттер будет отслеживать поведение в офлайне? Подсматривая через камеру мобильного телефона за пользователями? Не является ли это само по себе нарушением этических норм? А как быть с abuse reports? Если оффлайн-поведение будет оцениваться, в том числе, на основе поступивших жалоб других пользователей, это может привести к полному хаосу.



Да и сами нормы – крайне размытое понятие в наше время. Если Фейсбук периодически удаляет изображения произведений искусства, путая их с порнографией, то не будет ли забанен в Твиттере какой-нибудь товарищ, слишком долго рассматривающий Давида Микеланджело (если что, я не про себя)?

Телеканал ТНТ полностью откажется от зарубежного контента

Входящий в холдинг «Газпром-медиа» телеканал ТНТ с 20 ноября отказывается от зарубежного кино и полностью переходит на контент, сделанный в России. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор телеканала, руководитель «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян. Такое решение позволит телеканалу сохранять независимость от «ограничений по числу и периодам показов», а также «от зарубежных структур». По словам Джанибекяна собственный контент телеканала работает гораздо лучше покупного.



