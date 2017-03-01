Почему никто не идет на «Защитников»

В интернете провалился флешмоб #яидуназащитников, запущенный к премьере фильма «Защитники» режиссера Сарика Андреасяна. По задумке авторов флешмоба, пользователи сети должны были сделать фотографию с хештегом #яидуназащитников и написать, почему они выбрали именно этот фильм. Но что-то пошло не так.

Флешмоб начал режиссер фильма Сарик Андреасян. Он опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он держит лист бумаги с подписью: «Я иду на «Защитники» 23 февраля, потому что это мой фильм». Также он сказал, что запускает флешмоб «Я иду на «Защитники», потому что…» и ждет фотографий пользователей.

В первый день флешмоб подхватила съемочная группа, актеры сериала и их друзья, а также некоторые популярные блогеры.

Но практически сразу же флешмоб приобрел статус антимема. Пользователи начали загружать в инстаграм и твиттер издевательские посты с хештегом #яидуназащитников. Они писали, что пойдут на «Защитников» от отчаянья, странного патриотизма и «чтобы убедиться, что существуют вещи похуже собственного лица».

Сарик Андреасян и кинокомпания Enjoyfilms уже не первый раз неудачно продвигают свою продукцию в интернете. В 2016 пользователи Pikabu обвалили рейтинг фильма «Землетрясение» после того, как узнали, что менеджеры фильма покупают высокие оценки пользователей.