Российская аудитория платформы сильно изменилась за последний год

Основной прирост российской аудитории Instagram пришелся на регионы, а самым быстрорастущим сегментом оказался 35+. За 2017 год количество пользователей старше 35 лет увеличилось почти в четыре раза. Доля молодых пользователей (13−34) упала с 79,3% до 54,7%.

Таковы результаты исследования сервиса для работы брендов с Instagram-блогерами Insense (накануне он привлек $ 1 млн от венчурных фондов и частный инвесторов). Аналитики сервиса изучили тренды роста аудитории Instagram в России, их возрастное и региональное распределение, а также данные о мобильных платформах соцсети.

Двумя главными трендами 2017 года стали активное проникновение соцсети в регионы и «взросление» аудитории. Проникновение социальной сети в России увеличилось, прежде всего за счет городов-миллионников. Заметнее всего — в 2,5 раза — увеличилась концентрация пользователей в Казани, где сервисом пользуются 62,3%населения. На втором и третьем местах Самара и Екатеринбург — 61,6% и 55,5% соответственно. Эти же города лидируют и по темпам роста аудитории: здесь число пользователей увеличилось более чем вдвое.

Доля московских аккаунтов в сервисе сократилась на 13,8%, тогда как годом ранее столица была лидером по концентрации пользователей — там Instagram пользовалось 27,6% населения. Зато сейчас аккаунт есть почти у половины жителей Москвы (47,1%). Санкт-Петербург также далек от лидирующей позиции, хотя аккаунт есть у 40% населения города. Всего в 15 крупнейших городах-миллионерах России сосредоточено 22,5% населения, половина из которых (49,9%) — пользователи Instagram.

Несмотря на то, что женщины по-прежнему в большинстве (59,3%), доля мужчин в Instagram растет существенно быстрее. В целом по России страта пользователей мужского пола за год выросла на 4,6% по отношению к женщинам. В отдельных городах, таких как Челябинск и Новосибирск, она увеличилась на 8,1%. За год соотношение полов в этих регионах приблизилось к характерному для страны в целом.

Основным драйвером роста аудитории стали пользователи старше 35 лет, причем мужчины подключаются к социальной сети быстрее. Так, в шесть раз активнее других категорий в сервисе регистрировались мужчины в возрасте от 45 до 54 лет. Число зарегистрированных в сервисе женщин того же возраста больше, однако темп роста меньше.

В 2016 году основным сегментом соцсети считалась молодежь (18−34) — данная категория составляла 67% аудитории. Теперь она представляет 47,7% аудитории сервиса. Медленнее всего растет подростковая аудитория (13−17), за год этот сегмент прибавил в численности 12,2%. При этом его доля в общей массе сократилась на 43,3%. Сейчас подростки составляют лишь 7% пользователей сервиса в стране.

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«Медленный рост подростковой аудитории наблюдается второй год подряд. Одним из возможных объяснений может быть именно активный приход в Instagram поколения их родителей. Сейчас Instagram сохраняет имеющихся пользователей в этом сегменте, однако новую аудиторию активнее вовлекают мессенджеры, поскольку именно в них молодые люди могут общаться друг с другом без внимания старших. Со временем это может сформировать новый тип пользовательского поведения. Сейчас это открывает перед нами новою исследовательскую задачу — сегментировать и изучить аудиторию Snapchat», — говорит глава Insense Данил Салюков.

Устройства на базе Android используют 56,4% зарегистрированных пользователей Instagram. Количество пользователей данной ОС за год выросло более чем вдвое, а владельцев техники на iOS стало больше на 70%. Вместе с этим, доля пользователей iOS в Instagram сократилась на 10,7%, и теперь эта операционная система уступает основному конкуренту даже в Москве, где годом ранее поклонников техники Apple было больше.

Перестает прослеживаться отмеченная в 2016 году зависимость ОС от возраста. Годом ранее наибольшая доля пользователей Android наблюдалась в группе подростков — со смартфонов и планшетов на данной ОС в Instagram выходили 60% пользователей. Для более взрослых возрастных сегментов была характерна постепенно возрастающая доля техники Apple. В 2017 году наблюдается обратная ситуация.

К преобладанию Android во всех возрастах привел шестикратный рост пользователей устройств на базе ОС в возрасте 45−54. Эксперты предполагают, что для существенной части этих людей имеет место не переход с Apple на Android, а покупка первого смартфона. Об этом косвенно свидетельствует сокращение доли пользователей гаджетов с обеими операционными системами на 63,1% по сравнению с прошлым годом. Среди людей среднего возраста аудитория c ОС Android выросла в четыре раза. Устройствами с обоими типами ОС в среднем располагают 11,5% пользователей Instagram, этот показатель выше в молодых когортах (до 16,7%), представители которых чаще обновляют технику.