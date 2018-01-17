Видеохостинг снова ужесточает правила для партнеров

Google объявил о важных изменениях, связанных с монетизацией контента на YouTube. Это произошло после серии скандалов вокруг видеохостинга.

Компания пытается повысить безопасность объявлений, чтобы успокоить рекламодателей и сообщество YouTube. Напомним, в марте крупнейшие бренды решили бойкотировать площадку и приостановили сотрудничество с Google, поскольку их рекламные ролики размещались в видео сомнительного содержания, в том числе на экстремистских и порнографических каналах.

Второй скандал разразился под конец года. Популярный видеоблогер Логан Пол, на чей канал подписано 15 млн человек, разместил ролик «Мы нашли мертвое тело в японском лесу самоубийств», снятый в Аокигахара. На видеозаписи действительно присутствовал труп с «замыленным» лицом, а Логан Пол и его спутники выглядели шокированными и нервно смеялись.

После обрушившейся на блогера и YouTube критики ролик был удален. Логан Пол принес извинения и признал свою ошибку, подчеркнув, что сделал видео не ради просмотров, а ради привлечения внимания к теме суицида.

Видеохостинг исключил канал Logan Paul Vlogs из программы Google Preferred, а также приостановил участие блогера в четвертом сезоне Foursome и в проекте Thinning: New World Order (оба предназначались для платного сервиса YouTube Red).

Эти инциденты заставили Google пересмотреть подход к монетизации YouTube. Компания добавила фильтры, в несколько раз ускорила систему мониторинга, пообещала допустить сторонние компании к проверке рекламы. Кроме того, была обновлена система автоматического распознавания и удаления видео, увеличилось число модераторов. В декабре YouTube сообщил о своих планах повысить цены на размещение рекламы.

Случай с Логаном Полом только усугубил ситуацию. Из заявления Google следует, что компания предприняла три шага в сторону усиления безопасности объявлений:

Во-первых, ужесточила критерии отбора в партнерскую программу. Раньше в нее могли попасть каналы с более чем 10 тысячами просмотров; теперь видеохостинг будет учитывать охват канала, вовлечение аудитории и поведение владельца. С 16 января от новых участников требуется иметь не менее 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев. Это дает каналу право зарабатывать на рекламе. К уже существующим партнерам новые правила начнут применять с 20 февраля.

Кроме того, видеохостинг будет оценивать количество спама, жалоб и других сигналов от аудитории. Если канал допустит неоднократное или грубое нарушение правил, его исключат из программы. Нарушение сразу трех пунктов грозит удалением с YouTube.

Компания надеется, что изменения позволят лишить заработка недобросовестных пользователей и спамеров. Ознакомиться с полными правилами в отношении монетизации можно здесь.

Во-вторых, контент для Google Preferred будет проверяться и отбираться вручную. Реклама появится только на каналах, прошедших верификацию и соответствующих всем правилам. Компания планирует завершить процесс в феврале (США) — марте текущего года (остальные рынки).

В-третьих, Google повысит прозрачность и упростит контроль над размещением рекламы. В ближайшее время компания запустит трехуровневую систему, благодаря которой рекламодатели смогут сообщить, какое окружение подходит для их бренда, а какое — нет. Рекламодатели также смогут получить отчет о безопасности от проверенных сторонних партнеров. Такая возможность уже тестируется с Integral Ad Science (IAS), в планах — запустить аналогичный сервис с DoubleVerify. Рассматривается и сотрудничество с OpenSlate, comScore и Moat.

Жесткие, но необходимые изменения помогут YouTube выполнить обещание, данное рекламодателям: охватить 1,5 млрд лояльных пользователей по всему миру. «Мы ценим партнерские отношения и терпение наших рекламодателей и рассчитываем укреплять эти связи на протяжении 2018 года», — говорится в заявлении компании.