Sostav.ru о том, какими кадровыми назначениями и переходами запомнился этот год в PR и маркетинге





Это третья и заключительная часть подведения кадровых итогов 2017 года. Вслед за топовыми назначениями в медиа и рекламе мы сделали подборку перестановок на российском рынке маркетинга и PR.



Стоит только вспомнить неосторожный твит бывшего PR-директора МегаФона Петра Лидова или поведение пиарщицы ВИМ Авиа — сколько кадровых скандалов было в уходящем году!





Маркетинг

Об уходе Светланы Миронюк с поста старшего вице-президента и главы департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка СМИ



В ноябре топ-менеджер вышла на работу в PwC в качестве руководителя службы маркетинга и развития бизнеса.

Об уходе Светланы Миронюк с поста старшего вице-президента и главы департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка СМИ сообщили в феврале 2017 года. Ранее она стала акционером банка.В ноябре стало известно , что

Департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка возглавила Татьяна Завьялова. Бывший советник Шойгу Бывший советник Шойгу заняла место Светланы Миронюк в апреле 2017 года.











В конце апреля «Евросеть» Должность заняла Анастасия Горячева, бывший директор по маркетингу ЦУМа.









В конце апреля «Евросеть» выбрала нового вице-президента по маркетингу., бывший директор по маркетингу ЦУМа.

Бывший директор по маркетингу Tele2 Кирилл Обух сообщил в Facebook, что назначен на пост вице-президента по маркетингу Mail.Ru Group. Ранее такой должности в холдинге не существовало и ее введение связано с активным ростом компании.









Бывший директор по маркетингу Tele2. Ранее такой должности в холдинге не существовало и ее введение связано с активным ростом компании.

Саша Скачкова назначена директором по маркетингу «Coca-Cola HBC Россия». Она приступила к выполнению своих обязанностей с 1 сентября 2017 года. Ранее Скачкова работала в компании Kellogg, в которой последние несколько лет занимала должность директора по коммерческой стратегии России и СНГ. За ее плечами большой опыт маркетинговой работы в крупнейших компаниях.

Она приступила к выполнению своих обязанностей с 1 сентября 2017 года. Ранее Скачкова работала в компании Kellogg, в которой последние несколько лет занимала должность директора по коммерческой стратегии России и СНГ. За ее плечами большой опыт маркетинговой работы в крупнейших компаниях.

PR

7 ноября PR-директором «МегаФона» стал экс-глава московского офиса агентства Finsbury Александр Борейко.



В Finsbury Борейко работал с 2012 года, ранее с 2006 по 2012 год был директором по связям с инвесторами и международным отношениям в российских публичных компаниях «Евраз», «Вымпелком» и «Ситроникс». С 2001 по 2006 год был корреспондентом, заместителем редактора, редактором отдела «Технологии/Телекоммуникации» газеты «Ведомости».

В Finsbury Борейко работал с 2012 года, ранее с 2006 по 2012 год был директором по связям с инвесторами и международным отношениям в российских публичных компаниях «Евраз», «Вымпелком» и «Ситроникс». С 2001 по 2006 год был корреспондентом, заместителем редактора, редактором отдела «Технологии/Телекоммуникации» газеты «Ведомости».

Должность PR-директора «МегаФона» до августа 2017 года занимал Петр Лидов. Его



После ухода из МегаФона Петр Лидов стал PR-директором агентства Sputnik. Об этом стало известно 20 ноября.





Должность PR-директора «МегаФона» до августа 2017 года занимал Петр Лидов. Его отставка произошла якобы из-за поста в соцсетях, в котором он назвал участников июньских политических протестов «малолетними дегенератами», за что позже принес свои извинения.. Об этом стало известно 20 ноября.

С 20 октября пиаром Почты России занялся Рубен Оганесов, ушедший с поста министра Правительства Мособласти в 2016 году. Его назначили Советником генерального директора Почты России по внешним коммуникациям.











, ушедший с поста министра Правительства Мособласти в 2016 году. Его назначили Советником генерального директора Почты России по внешним коммуникациям.

Бывший главред GQ возглавил PR «СТС Медиа». C 13 июля Ким Белов работает директором по стратегическим коммуникациям холдинга.















. C 13 июляработает директором по стратегическим коммуникациям холдинга.

В апреле в «Михайлов и партнеры. Стратегические коммуникации» сменился генеральный директор. Алексей Рябинкин перешел на новый пост с позиции управляющего директора и заместителя генерального директора.



Светлана Горевая, ранее занимавшая должность гендиректора, перешла в «Группу НОВАКОМ» и отвечает за разработку инвестиционного проекта в области digital-технологий.

В апрелеперешел на новый пост с позиции управляющего директора и заместителя генерального директора.Светлана Горевая, ранее занимавшая должность гендиректора, перешла в «Группу НОВАКОМ» и отвечает за разработку инвестиционного проекта в области digital-технологий.

Экс-пиарщик «Роснефти» и бывший управляющий редактор «Рамблера» Алексей Гусев ушел из компании. В начале октября стало известно, что он назначен руководителем пресс-службы страховой группы «СОГАЗ».











ушел из компании. В начале октября стало известно, что он

Генеральным директором PR-агентства «Тайный Советник» стал Станислав Пушпур, который работает в компании с 2001 года.



В 2004-2009 гг. возглавлял отдел копирайта, с 2009 г. являлся менеджером по работе с клиентами, а с 2013 г. – заместителем генерального директора агентства. До прихода в агентство Станислав Пушпур работал в федеральных общественно-политических СМИ и информагентствах.



Татьяна Фирсова, руководившая агентством с 2006 года, покинула холдинг. Она займется развитием собственного проекта.

, который работает в компании с 2001 года.В 2004-2009 гг. возглавлял отдел копирайта, с 2009 г. являлся менеджером по работе с клиентами, а с 2013 г. – заместителем генерального директора агентства. До прихода в агентство Станислав Пушпур работал в федеральных общественно-политических СМИ и информагентствах.Татьяна Фирсова, руководившая агентством с 2006 года, покинула холдинг. Она займется развитием собственного проекта.