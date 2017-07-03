Причина — переход Петра Лидова в другую компанию, а не скандальный пост в соцсетях





Петр Лидов. Источник: РИА Новости

PR-директор “МегаФона” Петр Лидов покидает компанию с 1 августа 2017 года в связи с переходом на другую работу, написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что поводом для отставки стал пост г-на Лидова в соцсетях, в котором он назвал участников июньских политических протестов “малолетними дегенератами”, за что он позже принес свои извинения.

“В связи с появившимися в прессе спекуляциями на тему причин ухода Петра Лидова из компании “МегаФон” считаю необходимым сообщить об истинном положении дел. Петр покидает “МегаФон” с 1 августа. Об этом сроке мы договорились с ним в конце мая, когда он сообщил мне о своем желании уйти из компании в связи с переходом на другую работу. Мы действительно находимся в процессе поиска специалиста на его место, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов”, — приводит слова генерального директора “МегаФона” Сергея Солдатенкова в своем Facebook Петр Лидов.

Г-н Солдатенков отметил Петра Лидова как “разностороннего, успешного руководителя, профессионала высокого уровня”.

Петр Лидов занимал должность директора по связям с общественностью “МегаФон” с конца июня 2009 года. До этого он был PR-директором в En+ Group (группа компаний “Базовый элемент”), ранее работал в “Филип Моррис”, где 13 лет отвечал за коммуникации в представительствах компании по всему миру.