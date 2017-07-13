Ким Белов стал директором по стратегическим коммуникациям холдинга



Фото: Пресс-служба СТС Медиа

Медиахолдинг «СТС Медиа» назначил Кима Белова, бывшего главного редактора журнала GQ, директором по стратегическим коммуникациям, говорится в сообщении компании.

Г-н Белов будет курировать формирование и реализацию PR-стратегии холдинга, внешние и внутренние коммуникации, корпоративную социальную ответственность и коммуникационное сопровождение идей и проектов компании, включая проекты в новых для «СТС Медиа» сферах.

«Любая команда, даже команда-лидер, команда-чемпион, нуждается в усилении, в свежей крови. Поэтому я очень рад тому, что к команде «СТС Медиа» присоединился такой яркий и неординарный профессионал, как Ким Белов. Не сомневаюсь в том, что Ким отлично дополнит уже прекрасно работающий механизм «СТС Медиа» и привнесет в него, как это ему свойственно, стиль и стремление всегда быть на высоте, даже в мелочах. Добро пожаловать, Ким!», – прокомментировал назначение генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Ким Белов работал сценаристом и журналистом. В 2004 году пришел в журнал GQ, сначала редактором, затем заместителем главного редактора. В 2008 году возглавлял журнал Empire, в 2009 году перешел в журнал ICONS на позицию издателя. В 2010 году погрузился в телевизионную драматургию, но в апреле 2014 года принял предложение издательского дома «Condé Nast Россия» вернуться в журнал GQ – на этот раз в качестве главного редактора. В течение почти трёх лет работы г-на Белова главным редактором журнал продемонстрировал рекордные в истории аудиторные показатели, указывают в «СТС Медиа». В декабре 2016 года Ким покинул GQ, чтобы сфокусироваться на работе в кино и на ТВ.

«СТС Медиа» управляет четырьмя телевизионными каналами в России – СТС, «Dомашний», «Че» и СТС Love; «31 каналом» в Казахстане и международной версией канала «Перец». Помимо телевизионных каналов «СТС Медиа» также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов: videomore.ru, ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru, Caramba TV.