Ранее она стала его акционером



Светлана Миронюк. Фото: РИА Новости

Об уходе Светланы Миронюк с поста старшего вице-президента Сбербанка сообщило агентство RNS со ссылкой на собственные источники. Причины ухода СМИ не назвало, но один из его собеседников сказал, что объявление об уходе топ-менеджера будет сделано на следующей неделе. Информацию об увольнении Миронюк также подтвердили собеседники газеты «Коммерсант» в банке и окружении его вице-президента.

В Сбербанке комментировать возможный уход Миронюк отказались. «Мы не комментируем слухи. В настоящее время Светлана Миронюк занимает пост старшего вице-президента Сбербанка», - заявили в пресс-службе госбанка.

Светлана Миронюк заняла пост старшего вице-президента и возглавила департамента маркетинга и коммуникаций банка в феврале 2016 года. С 2003 до 2013 года она возглавляла информационное агентство «РИА Новости». До этого она была первым вице-президентом компании «КРОС» (с 2001 по 2003 год), а с 1992 по 2000 гг. работала в группе «Медиа-мост» Владимира Гусинского.

Ранее Миронюк стала акционером Сбербанка, сообщал «Интерфакс». Топ-менеджер приобрела 34638 обыкновенных акций банка на сумму 5,98 млн рублей по цене 172,768 рублей за акцию. Сделка состоялась 6 февраля.

По данным источников газеты «Коммерсант», Светлана Миронюк намерена остаться акционером банка после ухода со своей должности.