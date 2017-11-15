На только что созданную должность назначен Кирилл Обух



Соцсети

Бывший директор по маркетингу Tele2 Кирилл Обух сообщил в Facebook, что назначен на должность вице-президента по маркетингу Mail.Ru Group.

На новой должности Обух займётся маркетинговым развитием компании. Ранее такой должности в холдинге не существовало и её введение связано с активным ростом компании.

Ранее Обух работал в компаниях Mars, Nestle, «ВымпелКом», где занимал различные управленческие позиции в маркетинговых подразделениях. В компании «ВымпелКом» он в течение двух лет руководил службой маркетинговых коммуникаций и отвечал за репозиционирование и новый образ бренда «Билайн». Позднее работал в основанном им независимом маркетинговом партнерстве NBBK.

Позднее Обух более пяти лет работал в Tele2 и покинул компанию в конце 2015 года в должности директора по маркетингу. После ухода из Tele2 занимал пост руководителя кафедры стратегического маркетинга московской школы управления «Сколково».