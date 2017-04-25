Татьяна Завьялова претендует на место Светланы Миронюк



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В начале мая департаменту маркетинга и коммуникаций Сбербанка представят нового руководителя. Должность старшего вице-президента займет советник министра обороны Татьяна Завьялова, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. На протяжении семи лет она отвечала за взаимодействие с госструктурами и общественными организациями, а также курировала работу медиахолдинга «Звезда».

Банк объявил открытый конкурс на замещение вакантной должности после неудачных переговоров с Марианной Максимовской. Она получила предложение от президента Сбербанка Германа Грефа, но не смогла принять его из-за загруженности на текущей работе, в холдинге «Новаком».

Завьялова сама подала заявку, говорят источники. Ее кандидатура может быть утверждена до конца апреля. По информации издания, ее первый рабочий день запланирован на 2 мая, а поводом для ухода из Минобороны стало желание сменить место работы.

В заслугу Завьяловой ставят выстраивание грамотной информационной политики Минобороны, о которой при экс-министре Анатолии Сердюкове «просто не слышали». В 2010 году соцопросы демонстрировали крайне негативное отношение к действиям высшего военного руководства, а рейтинг ведомства был катастрофически низок.

Советник вместе с пресс-службой начала формировать положительный облик начальства и армейской реформы. С первых дней она смогла выстроить отношения с генералитетом, а подчиненным — поставить понятные задачи. Ее усилия принесли свои плоды: с 2012 года глава военного ведомства стабильно занимает первые места в рейтингах эффективности и одобрения российских министров.

Должность старшего вице-президента — директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка освободилась в конце декабря после ухода Светланы Миронюк. Основным претендентом на этот пост считалась Марианна Максимовская.