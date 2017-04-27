Должность заняла Анастасия Горячева, бывший директор по маркетингу ЦУМа



Анастасия Горячева

Анастасия Горячева, бывший директор по маркетингу ЦУМа, назначена на должность вице-президента по маркетингу «Евросети». Она будет отвечать за стратегический и операционный маркетинг, развитие бренда и усиление позиций «Евросети» на рынке. Приоритетными целями станут увеличение доли рынка, повышение узнаваемости компании, расширение ассортимента товаров и внедрение новых услуг для клиентов.

Анастасия более 10 лет работает в сфере маркетинга. Она занимала должность директора по маркетингу ЦУМа, а до этого работала операционным директором по маркетингу сети магазинов М.Видео.

«Евросеть — компания с 20-летней историей, отличной динамикой и большим потенциалом. Для десятков миллионов людей компания стала привычной частью их повседневной жизни. И сейчас современные реалии в ритейле сфокусированы не только на продаже конкретного товара, а на удовлетворении всех потребительских нужд: от банальных пост-сервисов до получения финансовых услуг в сфере личного потребления. Магазины «Евросети» стали многофункциональной кассой, где клиент может воспользоваться широким спектром услуг: купить авиабилет, погасить кредит, перевести деньги, оплатить ЖКХ, штраф ГИБДД и прочее. Я верю, что именно за такой моделью бизнеса будущее».



?Анастасия Горячева, вице-президент по маркетингу компании «Евросеть»

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