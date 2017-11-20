Бывший директор по связям с общественностью оператора занял пост директора по корпоративным связям агентства

Бывший директор по связям с общественностью «МегаФона» Пётр Лидов сообщил в Facebook, что заступил на должность директора по корпоративным связям агентства Sputnik.

На новой должности Лидов займётся продвижением бренда в России и за её пределами. Штаб-квартира агентства расположена в Москве, также Sputnik имеет офисы в США, Великобритании, Франции, Германии, Китае и других странах.

«Первый день в информационном агентстве «Спутник», которое, как видите, работает во многих странах и на многих языках. Это очень круто и очень интересно. Буду рад быть полезным в новом качестве. Задачи, в общих чертах, - это продвижение бренда в России и за её пределами»,- написал он в соцсети.

Напомним, что Лидов покинул «МегаФон» 1 августа, после своего отпуска. Уход Лидова с связывался с тем, что у руководства оператора были к нему претензии, в частности, по поводу скандала из-за твита Лидова, в котором он назвал «малолетними дегенератами» участников протестной акции в Москве.

Позже генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков отрицал то, что Лидова уволили, объяснив, что соответствующие договоренности были еще с мая. Тогда сообщалось, что Лидов покинул компанию «в связи с переходом на другую работу». Тем не менее, свое назначение он озвучил только сейчас.

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