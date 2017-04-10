Ранее эту должность занимала Светлана Горевая

Алексей Рябинкин. Фото предоставлено пресс-службой

Алексей Рябинкин, ранее занимавший позиции управляющего директора и заместителя генерального директора, назначен новым генеральным директором «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации». Светлана Горевая перейдет в «Группу НОВАКОМ» и будет отвечать за разработку инвестиционного проекта в области digital-технологий.

Новым генеральным директором компании «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации» назначен Алексей Рябинкин. Ранее он занимал должность управляющего директора и заместителя генерального директора в компании.

Профессиональная карьера Алексея в сфере стратегических коммуникаций началась в 2002 году. За 12 лет работы Алексей последовательно прошел все ступени карьеры в «Михайлов и Партнёры», при его непосредственном участии и под его руководством было реализовано более 200 коммуникационных проектов в России и за рубежом. До прихода в агентство Алексей возглавлял пресс-службу Группы ЧТПЗ.

Светлана Горевая, которая ранее занимала позицию генерального директора «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации», перейдёт в «Группу НОВАКОМ» и будет отвечать за разработку инвестиционного проекта в области Digital-технологий.

Светлана начала свою работу в Группе Компаний в 2011 году, возглавив брендинговое агентство BTS и агентство исследований «Центр Управления Знаниями». С апреля 2014 года по апрель 2017 года она возглавляла Агентство «Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации».

Светлана имеет многолетний практический опыт управления. Более 15 лет она занимала различные руководящие позиции в корпорации Хеrox: c 1998 по 2003 год являлась директором по маркетингу Xerox Russia&CIS, с 2003 года возглавляла новый бизнес в области консалтинга и аутсорсинга (Xerox Global Services) в России, на Украине и ряде зарубежных стран (Румыния, Болгария).