Уход Петра Лидова с этой должности сопровождался скандалом



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Экс-глава московского офиса международного агентства стратегических коммуникаций Finsbury Александр Борейко с 7 ноября назначен директором по связям с общественностью компании «МегаФон», сообщает RNS со ссылкой на самого г-на Борейко.

В новой должности Борейко будет отвечать за разработку и реализацию коммуникационной стратегии компании, а также за усиление деловой репутации «Мегафона». В Finsbury Борейко работал с 2012 года, ранее с 2006 по 2012 год был директором по связям с инвесторами и международным отношениям в российских публичных компаниях «Евраз», «Вымпелком» и «Ситроникс». С 2001 по 2006 год был корреспондентом, заместителем редактора, редактором отдела «Технологии/Телекоммуникации» газеты «Ведомости».

Должность PR-директора «МегаФона» до августа 2017 года занимал Петр Лидов. Его отставка сопровождалась скандалом, якобы он был уволен из-за поста в соцсетях, в котором он назвал участников июньских политических протестов «малолетними дегенератами», за что позже принес свои извинения.

В сентябре 2017 года «МегаФон» объявил об изменениях в позиционировании бренда, они коснулись миссии, рекламного слогана и брендбука.