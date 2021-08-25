В России ограничили распространение звуковой рекламы

25 августа в России вступают в силу поправки к закону «О рекламе», которые ограничивают распространение звуковой рекламы. Они были приняты в мае этого года.

«Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается», — говорится в тексте закона. Ограничения не коснутся уличных промоутеров с переносными колонками.

Поправки в ноябре 2020 года предложила Астраханская дума. Изначально авторы законопроекта предлагали запретить любую рекламу с использованием звукотехнического оборудования.

Она подчеркнули, что уровень шума от звуковой рекламы может не превышать санитарные нормы, но непрерывное повторение информации в течение всего дня негативно влияет на горожан, особенно тех, кто живет вблизи торговых центров, рынков и других торговых площадок.