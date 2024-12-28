В России запретили IP-телефонию для борьбы с мошенниками

Правительство России запретило совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны россиян. По мнению властей, мера поможет в борьбе с телефонными мошенниками, которые пользовались IP-телефонией. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как говорится в документе, правительство «оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества». Из списка исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Отмечается, что она давала возможность через интернет связываться с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку они позволяли подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — указывают в кабмине.

Там заверили, что решение «никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи». Запрет не касается голосовых вызовов в мессенджерах, когда применяются специальные программы, позволяющие общаться через интернет, минуя традиционные сети стационарной и мобильной телефонии.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2024-го система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» предотвратила 577 млн мошеннических звонков.