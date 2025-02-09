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18+
09.02.2025 в 15:29

Звезды «Форсажа» снялись в рекламе мороженого

Бренд Häagen-Dazs покажет 30-секундный ролик во время Суперкубка

Бренд мороженого Häagen-Dazs подготовил к Суперкубку рекламу своего мороженого, главными героями которого стали звезды «Форсажа». В 30-секундном видео появились сразу три актера франшизы — Вин Дизель, Мишель Родригез и Лудакрис.

Несмотря на то, что ролик пропитан духом «Форсажа»: красивые машины и виды, знакомые актеры, рекламный сюжет находится в прямой противоположности к концепции популярной кинофраншизы. Авторы сделали ставку на полное отсутствие экшна.

Вин Дизель и Мишель Родригез неторопливо разъезжают на автомобиле Chevrolet Chevelle SS, едят мороженое Häagen-Dazs. А внезапно появившемуся Лудакрису, который пытается их поторопить, отвечают: «Не сегодня». Да и рекламный слоган Not So Fast, Not So Furious указывает на то, что иногда нужно расслабиться и насладиться моментом.

Форсаж Häagen-Dazs
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