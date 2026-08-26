Звезды 90-х остаются драйвером концертного рынка

Концерты артистов, чья популярность пришлась на 1990-е и 2000-е годы, продолжают обеспечивать значительную часть спроса на российском концертном рынке. Среди наиболее востребованных российских исполнителей — «Руки Вверх!», «Ленинград» и Леонид Агутин, а среди зарубежных — Flo Rida и Jason Derulo. Об этом сообщает «Коммерсант».

Продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых у Kassir.ru за январь—июнь выросли на 39% в натуральном выражении и на 48% в денежном годовом выражении. Общие продажи концертных билетов сервиса увеличились на 11% и 29% соответственно. В «Яндекс Афише» за тот же период продали 4,4 млн билетов на концерты — на 18,3% больше, чем годом ранее. При этом на концерты звезд 90-х и нулевых пришлось 15 мест в двадцатке самых продаваемых событий «Яндекс Афиши».

Динамика внутри сегмента неоднородна. Ticketland зафиксировал снижение продаж билетов на выступления некоторых артистов после пикового интереса к ним. Так, продажи билетов на концерты Надежды Кадышевой на сервисе сократились на 95% год к году, а Алены Апиной — на 65%. Само число концертов Кадышевой снизилось в 3,5 раза, Апиной — вдвое. В целом продажи концертных билетов Ticketland в первом полугодии уменьшились на 4%.

Эксперты связывают высокий интерес к артистам 90-х и нулевых прежде всего с ностальгией и популярностью музыки этого периода у миллениалов. Кроме того, крупные концерты таких исполнителей становятся форматом семейного досуга, который объединяет несколько поколений. Масштабные рекламные кампании билетных операторов также поддерживают продажи: выступления популярных артистов представлены сразу на нескольких площадках и сервисах.

Ранее сообщалось, что выручка от продажи билетов на концерты и фестивали во всем мире превысила $40 млрд в 2025 году. Рынок демонстрирует стабилизацию после резкого скачка в 2021 году.