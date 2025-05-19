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19.05.2025 в 12:50

«Звёзды Пятёрочки»: как сделать из обычных покупателей амбассадоров бренда

В рамках проекта пользователи разместили в соцсетях 2676 видео

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В январе 2025 года «Пятёрочка» запустила пилотный проект «Звёзды Пятёрочки», который превратил покупателей в амбассадоров бренда и дал возможность монетизировать контент, посвященный магазину. Полученными результатами команда проекта поделилась с Sostav.

«Пятёрочка» всегда была народным брендом — она живет в мемах, шутках и роликах в социальных сетях. Пользователи создают о ней сотни видео: от обзоров покупок до вирусных историй с полок магазинов. Вдохновившись этим фольклором, команда торговой сети решила его капитализировать.

Так появился пилотный проект «Звёзды Пятёрочки» — первая в России платформа от ретейлера для монетизации UGC-контента. Идея проста: снимаешь видео о торговой сети — зарабатываешь на этом «апельсинки» — баллы лояльности, которые потом можно списать при покупке в магазине.

Проект не только усилил медийное присутствие бренда, но и стал первым шагом к формированию сообщества лояльных амбассадоров.

Задачи проекта

  • Повысить вовлеченность пользователей. Мотивировать на создание контента, привлекающего внимание к продуктам бренда и торговой сети в целом.
  • Создать сообщество амбассадоров. Сформировать лояльную группу участников, способствующих продвижению ретейлера через UGC-контент.
  • Повысить лояльность пользователей за счет системы вознаграждений. Внедрить монетизацию для стимулирования активности пользователей и создания новых рекламных каналов.

Механика проекта

Стать «Звёздой Пятёрочки» может любой покупатель, для этого необходимо:

  • Снять видео о «Пятёрочке» — идеи для контента постоянно обновляются на сайте проекта.
  • Разместить ролик в открытом аккаунте в социальных сетях (VK, «Одноклассники», TikTok, YouTube и другие).
  • Отправить ссылку на видео в Telegram-бот Film_5_Academy_bot.

За каждое видео начисляются «апельсинки»: 100 — за участие, 2000 — за 1000 просмотров, 5000 — за 5000 и более просмотров. Лучшие видео ежемесячно попадают в рейтинг на сайте и получают поддержку в социальных сетях торговой сети.

Итоги подводятся каждое 15-е число месяца. Активные участники получают не только баллы лояльности, но и медийную известность — проект стал новой точкой роста для контентмейкеров.

Результаты

  • Кампания вызвала живой отклик у аудитории: молодые блогеры, контентмейкеры и просто креативные покупатели активно подключились к программе.
  • Суммарно было роздано более 133 тыс. «апельсинок» за три месяца.
  • В проекте участвует уже порядка 170 авторов.
  • В среднем в бот поступает до 70 видео от участников ежемесячно.
  • Пользователи разместили 2676 видео в соцсетях, что обеспечило бренду высокий уровень органических упоминаний и заметный рост вовлеченности.

Сабина Пеннер, SMM Lead торговой сети «Пятёрочка»:

Проект «Звёзды Пятёрочки» — это не просто возможность заработать на контенте, а способ показать, что каждый пользователь важен для нас и может стать частью большого и дружного сообщества. Это новый формат взаимодействия, где покупатели становятся не только участниками, но и центром проекта. Мы уверены, что подобные инициативы укрепляют доверие к бренду и помогают выстроить долгосрочные отношения с аудиторией.

Пятерочка кейсы digital-кейс Амбассадорство UGC-контент
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