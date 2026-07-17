Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.07.2026 в 11:40

Зумеры стали драйверами продаж Burberry

Рекламная кампания подняла интерес молодого поколения к фирменным тренчам

Британский люксовый бренд Burberry завершил первый финансовый квартал с ростом розничной выручки на 5% — до 455 млн фунтов стерлингов. Одним из ключевых факторов успеха стала активность покупателей поколения Z, а также возросший интерес к фирменным тренчам, шарфам и сумкам. При неизменном валютном курсе продажи увеличились на 4%, а положительный эффект от колебаний валют добавил еще 1%.

В компании отметили, что именно представители поколения Z стали главной движущей силой роста клиентской базы. Особенно заметным оказался приток молодых покупателей в Китае. Дополнительный эффект принесла рекламная кампания «Портреты иконы», посвященная культовому тренчу Burberry: благодаря ей число новых клиентов в категории верхней одежды увеличилось на 19%.

Впервые за три года бренд показал рост сразу во всех ключевых категориях — женской и мужской одежде, аксессуарах и детской коллекции. Компания также сообщила о двузначном росте продаж верхней одежды, восстановлении спроса на женские сумки и повышении прогноза по оптовым продажам на первое полугодие.

Напомним, ранее Burberry испытывал финансовые проблемы, которые начались с неудачно выбранной маркетинговой стратегии, направленной на конкуренцию с элитными брендами, такими как Hermes. В июле 2024 года руководство компании было изменено, был выбран курс на адаптацию компании к жестким условиям мирового рынка люксовых товаров и на оптимизацию операционных расходов.

Юлия Топольская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.