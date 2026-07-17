Зумеры стали драйверами продаж Burberry

Британский люксовый бренд Burberry завершил первый финансовый квартал с ростом розничной выручки на 5% — до 455 млн фунтов стерлингов. Одним из ключевых факторов успеха стала активность покупателей поколения Z, а также возросший интерес к фирменным тренчам, шарфам и сумкам. При неизменном валютном курсе продажи увеличились на 4%, а положительный эффект от колебаний валют добавил еще 1%.

В компании отметили, что именно представители поколения Z стали главной движущей силой роста клиентской базы. Особенно заметным оказался приток молодых покупателей в Китае. Дополнительный эффект принесла рекламная кампания «Портреты иконы», посвященная культовому тренчу Burberry: благодаря ей число новых клиентов в категории верхней одежды увеличилось на 19%.

Впервые за три года бренд показал рост сразу во всех ключевых категориях — женской и мужской одежде, аксессуарах и детской коллекции. Компания также сообщила о двузначном росте продаж верхней одежды, восстановлении спроса на женские сумки и повышении прогноза по оптовым продажам на первое полугодие.

Напомним, ранее Burberry испытывал финансовые проблемы, которые начались с неудачно выбранной маркетинговой стратегии, направленной на конкуренцию с элитными брендами, такими как Hermes. В июле 2024 года руководство компании было изменено, был выбран курс на адаптацию компании к жестким условиям мирового рынка люксовых товаров и на оптимизацию операционных расходов.