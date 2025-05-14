Burberry сократит 18% сотрудников

К 2027 году Burberry сократит 18% персонала. Мера продиктована программой снижения расходов на фоне продолжающегося падения продаж и сокращения выручки компании на 17%. Согласно опубликованному плану, предусмотренное сокращение позволит увеличить годовую экономию бюджета до 100 млн фунтов стерлингов.

Financial Times отмечает, что проблемы Burberry начались с неудачно выбранной маркетинговой стратегии, направленной на конкуренцию с элитными брендами, такими как Hermes. В июле 2024 года руководство компании было изменено. Ранее возглавлявший Coach и Jimmy Choo Джошуа Шульман был назначен новым генеральным директором для стабилизации ситуации и спасения бренда.

Подобные структурные корректировки отражают необходимость адаптации компании к жестким условиям мирового рынка люксовых товаров и дальнейшей оптимизации операционных расходов.