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18+
14.05.2025 в 17:40

Burberry сократит 18% сотрудников

Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии сегмента люкс к 2027 году сократит до 1700 сотрудников

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К 2027 году Burberry сократит 18% персонала. Мера продиктована программой снижения расходов на фоне продолжающегося падения продаж и сокращения выручки компании на 17%. Согласно опубликованному плану, предусмотренное сокращение позволит увеличить годовую экономию бюджета до 100 млн фунтов стерлингов.

Financial Times отмечает, что проблемы Burberry начались с неудачно выбранной маркетинговой стратегии, направленной на конкуренцию с элитными брендами, такими как Hermes. В июле 2024 года руководство компании было изменено. Ранее возглавлявший Coach и Jimmy Choo Джошуа Шульман был назначен новым генеральным директором для стабилизации ситуации и спасения бренда.

Подобные структурные корректировки отражают необходимость адаптации компании к жестким условиям мирового рынка люксовых товаров и дальнейшей оптимизации операционных расходов.

Burberry Кадры сотрудники найм
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