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18+
28.03.2025 в 12:33

Винил, пленка и ретростиль: почему зумеры стремятся в прошлое

71% опрошенных представителей поколения Z любят вечеринки и музыку в стиле ушедших эпох

Представители поколения Z охотно заимствуют элементы ушедших эпох. Так, 71% зумеров увлекаются музыкой и вечеринками прошлых лет, 59% предпочитают одежду в стиле 1980-х, 90-х и нулевых, а 53% респондентов смотрят старые фильмы. Кроме того, 52% снимают на пленочные фотоаппараты, 25% выбирают винтажные гаджеты, а 18% слушают виниловые пластинки. Такие данные приводятся в исследовании платформы Calltouch, результаты которого опубликовало РИА Новости.

Аналитики отмечают, что интерес молодежи к прошлому связан с желанием ощутить атмосферу без цифрового шума. Для 82% опрошенных зумеров старые тренды кажутся уютными, 65% считают вещи прошлых лет более стильными, чем современные, а 42% уверены в их качестве. 42% участников опроса хотят лучше понять жизнь своих родителей, 35% — прикоснуться к культуре, а 17% используют ретровещи, чтобы выделиться среди сверстников.

Ранее аналитики «ВКонтакте» выяснили, что 78% зумеров ностальгируют по эпохам, в которых не жили, увлекаясь советской эстетикой, VHS-эффектами и ретромемами. 86% респондентов поколения Z интересуются русской культурой в сети, а 67% хотят видеть больше локальных образов в играх, анимации, мемах и кино.

Поколение Z Calltouch Винил пленка Зумеры
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