От A до Z: как зумеры и поколение альфа задают тренды медиапотребления

78% зумеров ностальгируют по эпохам, в которых не жили, увлекаясь советской эстетикой, VHS-эффектами (эффект старой пленки) и ретромемами. 86% респондентов поколения Z интересуются русской культурой в сети, а 67% хотят видеть больше локальных образов в играх, анимации, мемах и кино. Представители поколения альфа активно создают контент и воспринимают диджитал как инструмент для самовыражения. К таким выводам пришли аналитики «ВКонтакте». Они изучили, как молодежь меняет цифровую культуру и задает тренды в медиапотреблении.

Методология Для исследования влияния молодежи на диджитал-культуру в марте 2025 года «ВКонтакте» провела анализ внутренних данных и предложила пользователям поучаствовать в опросе. В нем приняли участие более 1 тыс. человек из разных городов России. Поколение Z (зумеры) — молодые люди, родившиеся с 1997 по 2010 год. Возраст опрошенных — 15−27 лет. Поколение альфа — молодые люди, родившиеся с 2011 года. В исследовании принимали участие респонденты, достигшие 14-летнего возраста.

Согласно данным исследования, 47% представителей поколения альфа активно создают контент. 14-летние подростки делают это в два раза чаще зумеров (22%). Так, 33% «альферов» создают мемы и видео, 25% занимаются программированием и разработкой игровых модов, а 21% ведут блоги и онлайн-сообщества. Для 55% диджитал — это не только общение, но и способ самовыражения.

Как выяснили аналитики ВК, 77% молодежи следят за мировыми трендами, особенно азиатскими. Среди популярных интересов: аниме (57%), дорамы (54%), k-pop (45%) и кулинарные шоу (39%). При этом 42% респондентов отмечают, что международный контент не влияет на их выбор фильмов, музыки и развлечений, но мотивирует изучать языки и путешествовать.

На ближайшие пять лет молодежь выделяет три ключевых направления диджитал-культуры: 57% ожидают, что нейросети изменят создание контента, 55% считают мемы главным форматом общения, а 48% прогнозируют рост популярности виртуальных миров и игровых сообществ.

Кроме того, исследование ВК показало, что 49% опрошенных называют мемы и постиронию лучшим форматом для коммуникации, 41% предпочитают чаты и текстовые комментарии, а 34% активно обсуждают контент, который их зацепил, в комментариях и личных сообщениях.

Ранее специалисты SuperJob выяснили, что восемь из 10 представителей поколения Z не обращают внимания на вакансии с зарплатой по договоренности. 36% опрошенных молодых людей в возрасте до 24 лет откликаются на такие предложения иногда, 45% не рассматривают их вообще.