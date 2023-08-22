Zoom зафиксировал рост чистой прибыли до $182 млн за второй финансовый квартал

Чистая прибыль Zoom Video Communications Inc., разработчика одноименного сервиса для видеозвонков, выросла в четыре раза финансового года, сообщается на сайте компании. При это скорректированная выручка и прибыль оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль за указанный период составила $182 млн по сравнению с $45,7 млн за такой же период 2022 года. Стоимость акции компании составила $0,59, в прошлом году — $0,15. Квартальная выручка компании увеличилась на 3,6% до $1,139 млрд.

Ранее эксперты, которых опросили FactSet, прогнозировали скорректированную прибыль в размере $1,06 на акцию при выручке на уровне $1,11 млрд.

Число компаний-клиентов Zoom выросло на 6,9% до 218,1 тыс. Количество пользователей увеличилось на на 17,8% до 3,672 тыс., они приносят годовую выручку на сумму более $100 тыс.

Компания ожидает нарастить выручку по итогам текущего финаносового года в размере $4, 485−4,495 млрд, скорректированную прибыль — $4,63−4,67 на акцию. Аналитики прогнозируют скорректированную прибыль в размере $4,32 на акцию при выручке в $4,48 млрд.

В марте Компания Zoom Video Communications уволила президента Грега Томба без объяснения причин. Бывший президент Zoom получит выходное пособие, предусмотренное при «увольнении без причины», передаёт Bloomberg. Отмечается, что в компании не ищут ему замену.