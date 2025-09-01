«Золотое яблоко» откроет завод по выпуску косметики в России

Ретейлер «Золотое яблоко» объявил о планах открыть завод по выпуску косметики в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инвестиции в проект могут составить 4 млрд руб.

Речь идет о покупке заводов на Урале и в Московской области. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся, однако конкретные компании в «Золотом яблоке» не назвали.

Планируется, что предприятие выйдет на полные производственные мощности в период 2027−2030 годов.

На заводе будет производиться косметика под собственной маркой For Me, а также на условиях контрактного производства для российских независимых брендов.

«Мы планируем предложить российским брендам не только качественное производство, но и экспертную поддержку в создании продукции по самым высоким стандартам», — отметил сооснователь компании Максим Паняк. Сооснователь Иван Кузовлев добавил, что проект ориентирован на долгосрочные инвестиции и экспортный потенциал российской продукции.

Компания «Золотое яблоко» основана в 1996 году и работает уже в шести странах, включая Россию, Казахстан, Белоруссию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В этом году компания планирует расширение на Ближнем Востоке и запуск онлайн-продаж в Шанхае.