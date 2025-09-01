Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2025 в 08:50

«Золотое яблоко» откроет завод по выпуску косметики в России

Компания вложит проект до 4 млрд рублей

Ретейлер «Золотое яблоко» объявил о планах открыть завод по выпуску косметики в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Инвестиции в проект могут составить 4 млрд руб.

Речь идет о покупке заводов на Урале и в Московской области. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся, однако конкретные компании в «Золотом яблоке» не назвали.

Планируется, что предприятие выйдет на полные производственные мощности в период 2027−2030 годов.

На заводе будет производиться косметика под собственной маркой For Me, а также на условиях контрактного производства для российских независимых брендов.

«Мы планируем предложить российским брендам не только качественное производство, но и экспертную поддержку в создании продукции по самым высоким стандартам», — отметил сооснователь компании Максим Паняк. Сооснователь Иван Кузовлев добавил, что проект ориентирован на долгосрочные инвестиции и экспортный потенциал российской продукции.

Компания «Золотое яблоко» основана в 1996 году и работает уже в шести странах, включая Россию, Казахстан, Белоруссию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В этом году компания планирует расширение на Ближнем Востоке и запуск онлайн-продаж в Шанхае.

Россия Косметика Золотое яблоко
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.