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08.04.2022 в 05:40

Журналисты «Новой газеты» основали новое СМИ за границей

Главным редактором «Новая газета. Европа» станет Кирилл Мартынов

Журналисты «Новой газеты» объявили о старте нового проекта — «Новая газета. Европа». Его основатели — уехавшие из России корреспонденты и редакторы, а главным редактором станет Кирилл Мартынов, сообщает «Коммерсант».

Запуск издания «Новая газета. Европа» назначен на 13 апреля — на сайте проекта запущен счетчик обратного отсчета. На площадке будут публиковаться новости на русском, английском и немецком языках. Сообщается также о скором запуске соцсетей и YouTube-канала.

Мартынов отказался раскрыть подробности о числе штатных сотрудников и их месте пребывания из соображений безопасности, однако пояснил, что модель работы «Новой газеты. Европа» будет похожа на российскую за счет финансирования через платформы краудфандинга.

Кроме того, подчеркивается, что европейская редакция — «не филиал» российской, а самостоятельный проект, «независимый юридически и фактически». Журналисты будут освещать мировые и российские новости «для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности». Мартынов отметил, что «остается в дружеских отношениях» с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, однако никаких юридических отношений между ними нет.

В конце прошлого года Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за «усилия по защите свободы выражения мнений». 28 марта «Новая газета» заявила о вынужденной приостановке своей деятельности в РФ до окончания специальной операции на территории Украины. Роскомнадзор вынес редакции и учредителю очередное письменное предупреждение за факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание об НКО-иноагенте без соответствующей маркировки. 5 апреля норвежский медиахолдинг Amedia объявил об уходе из России и передаче Дмитрию Муратову управление шестью типографиями компании, которые остались на территории РФ.

Новая газета
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