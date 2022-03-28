«Новая газета» приостанавливает выпуск до окончания спецоперации на Украине

На сайте «Новой газеты» появилось сообщение, что издание приостанавливает выпуск бумажной и электронной версий до окончания российской спецоперации в Украине.

«Мы получили ещё одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания специальной операции на территории Украины», — говорится в заявлении редакции.

Как сообщает ТАСС, Роскомнадзор (РКН) вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание об НКО-иноагенте без соответствующей маркировки.

Первое предупреждение ведомства в адрес «Новой газеты» поступило 22 марта.

Ранее стало известно, что РКН по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту журналиста Александра Невзорова, а также к сайту немецкого таблоида Bild, литовскому порталу Delfi и интернет-изданию «Полигон». Издания блокируются в соответствии с российскими законами, которые запрещают распространять недостоверную общественно значимую информацию, а также размещать в интернете призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.