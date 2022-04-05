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05.04.2022 в 17:21

Медиахолдинг Amedia уйдёт из России

Компания передаст типографии редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову

Норвежский медиахолдинг Amedia принял решение об уходе с российского рынка, говорится в сообщении на официальном сайте компании. Компания передаст управление четырьмя типографиями в России, в которых владеет 100% долей, главному редактору «Новой газеты» и лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову.

В Amedia сообщили, что, по их мнению, сейчас для них невозможно продолжать печатный бизнес в России из-за ситуации на Украине, а минимизация всех операций на территории России будет для них лучшим решением.

Средства от продажи этого бизнеса в будущем «пойдут на поддержку независимых СМИ в России», отметили в компании.

Помимо переданных Муратов, дочерняя компания Amedia в России владеет ещё двумя типографиям — совместно с российскими миноритарными акционерами. Сейчас Amedia ведет переговоры об их будущем, чтобы полностью покинуть рынок страны.

В конце марта «Новая газета» сообщила о приостановке выпуска бумажной и электронной версии до окончания российской спецоперации в Украине. Издание получило второе предупреждение от Роскомнадзора за факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание об НКО-иноагенте без соответствующей маркировки.

Новая газета Амедиа
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