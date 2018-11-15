Журнал РБК останется без главного редактора и будет переформатирован в 2019 году

Главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов уходит со своего поста с января 2019 года, сообщил он на своей странице в Facebook. Эту информацию, а также планы по переформатированию журнала и сокращению его печатных выпусков подтвердили в медиахолдинге РБК.

Егор Тимофеев, представитель медиахолдинга РБК: В РБК действительно проходит внутренняя реорганизация редакционных команд, и это прежде всего связано с развитием проектов с paywall-моделью (для пользователей проект будет называться «РБК Pro»). В РБК Pro войдет и запущенный этой весной экспериментальный раздел «РБК Отрасли», и журнал РБК, а также «РБК Исследования рынков» и проект Public.ru. Журнал РБК не закрывается, он будет выходить и дальше, в 2019 году будет выпущено 6 номеров. Фокус в развитии издания будет сделан на то, как изменится та или иная отрасль в связи с технологическими инновациями (новое в бизнесе: тренды, технологии, люди). За развитие направления «РБК Pro» в РБК отвечает заместитель генерального директора Екатерина Круглова, за контент направления — Максим Васюков. Валерий Игуменов действительно принял решение покинуть РБК. Мы благодарны Валере за его вклад в развитие РБК, уважаем его решение и желаем ему удачи.

Ранее «Открытые медиа» писали, что в редакции медиапроектов РБК хотят создать новый отдел, который будет заниматься платным контентом и в который могут перевести сотрудников журнала РБК. Медиа «Проект» отмечало, что печатный журнал РБК прекратит существование в нынешнем виде и будет выходить реже, чем ежемесячно.

В этом году РБК начал тестировать введение платного доступа к своему контенту. Летом этого года был запущен бизнес-раздел с платной подпиской «РБК Отрасли», в котором собраны публикации с экспертными советами и комментариями для предпринимателей. В октябре РБК предложил пользователям платный доступ к сайту без просмотра рекламы.

При этом около половины доходов холдинга РБК приходится на B2C-направление, включающее портал rbc.ru, телеканал, журнал и газету РБК, тематические проекты «РБК Недвижимость», Autonews и другие. Этот сегмент основан на рекламной модели бизнеса. Его выручка в первом полугодии 2018 года выросла на 5% до 1,3 млрд рублей.