Холдинг готовит к запуску бизнес-раздел с платной подпиской «РБК Отрасли»

РБК готовит к запуску бизнес-раздел с платной подпиской «РБК Отрасли», в котором будут собраны публикации с экспертными советами и комментариями для предпринимателей.

В разделе будут попадать эксклюзивные тексты редакции и новости, написанные по открытым источникам. Для работы над материалами раздела РБК собирается привлекать специалистов и отраслевых экспертов.

«„РБК Отрасли“ — наш новый экспериментальный проект, в котором будут публиковаться тексты о возможностях для развития бизнеса и об угрозах, с которыми сталкиваются предприниматели. Мы привлекаем лучших отраслевых экспертов и даем ответы на главные вопросы делового сообщества», — рассказал заместитель гендиректора холдинга Максим Васюков.

Сейчас проект запущен в тестовом режиме, материалы закрыты формой регистрации, а в будущем будут доступны только по платной подписке. При регистрации подписчики получают три месяца бесплатного доступа к материалам раздела.