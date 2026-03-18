Zenden получила 20 исков от ТЦ

С начала 2026 года к основному юрлицу Zenden — ООО «Сезонная коллекция» — подано 20 исков на 43,6 млн руб. Это почти втрое больше, чем за весь 2025 год. Основные претензии — долги по аренде со стороны владельцев торговых центров, сообщает «Коммерсант».

Истцами выступили контрагенты Zenden, в том числе компании, управляющие торгцентрами «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, «Рубин» в Твери, «Охта Молл» в Санкт-Петербурге и «Город» в Москве. Их претензии связаны с задолженностью по договорам аренды.

Дополнительное давление создают претензии налоговой — речь идет о доначислениях почти на 29 млрд руб. Сумма накопилась из-за штрафов и пеней за просрочку платежей.

На фоне финансовых проблем ретейлер уже начал закрывать точки: число магазинов сократилось с 427 до 370, а персонал — более чем вдвое (с 3,5 тыс. до 1,5 тыс. человек). По словам основателя Андрея Павлова, счета компаний заблокированы, и сеть может полностью прекратить работу в ближайшее время.

Сам Андрей Павлов столкнулся с проблемами в 2024 году: тогда Минюст признал его иностранным агентом. Но в феврале 2026 года предприниматель был исключен из этого реестра.

Ситуация отражает общий спад в fashion-сегменте: спрос на одежду и обувь в начале 2026 года снизился на 12%, что усиливает давление на ретейлеров и торговые центры. Ранее сообщалось о банкротстве сети Modis.