Одежная сеть Modis инициировала банкротство

Компания «Одежда 3000», управляющая сетью магазинов бюджетной одежды Modis, 13 марта подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы, сообщает «Коммерсант».

В самой компании ситуацию не прокомментировали.

Modis работает на российском рынке с 2006 года и продает одежду для женщин, мужчин и детей. Если в 2024 году сеть насчитывала около 120 магазинов, то сейчас их число сократилось: по данным картографических сервисов, работает 31 точка. Официальный сайт бренда перестал функционировать.

По данным СПАРК, выручка «Одежды 3000» в 2024 году снизилась на 33% — до 6,4 млрд руб. При этом компания получила чистый убыток в размере 1,5 млрд руб., тогда как годом ранее фиксировала прибыль.

О проблемах бизнеса стало известно еще в конце 2025 года, когда компания предупредила о намерении инициировать процедуру банкротства. Одним из ее кредиторов является китайский поставщик Shanghai Newidea International Trade, которому удалось взыскать с ритейлера около 44 млн юаней (примерно 569 млн руб).

Эксперты связывают сложности сети с высокой долговой нагрузкой, а также с управленческими проблемами после смерти основателя Игоря Сосина в 2020 году. В 2024 году другую компанию бизнесмена — ООО «Моди», управляющее сетью магазинов Modi по продаже товаров для дома, канцтоваров, подарков, сувениров и других категорий, — наследники продали совладельцу одежного ритейлера Melon Fashion Group. Найти покупателя для Modis могло быть сложнее из-за негативной конъюнктуры на фешен-рынке.