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23.11.2023 в 11:45

Заурбек Бесолов занял пост директора по финтех-проектам Wildberries

До назначения он был директором по развитию бизнеса «Яндекс Финтеха»

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Заурбек Бесолов

Экс-директор по развитию бизнеса «Яндекс Финтех» Заурбек Бесолов назначен на должность директора по финтех-проектам Wildberries. Его приоритетными задачами станут развитие эквайринговых проектов и финтеха. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе маркетплейса. Ранее такой должности в компании не было.

Бесолов более 25 лет работает в сфере развития цифровых продуктов и платёжных решений. С 2022 года он курировал развитие бизнеса и стратегии «Яндекс Pay&ID, Сплит» в «Яндекс Финтех». До этого эксперт был директором по продуктам и стратегическим проектам бизнес-группы «Яндекс Поиска и рекламных технологий». Также он участвовал в создании стратегии развития «VS E-commerce».

До работы в «Яндексе», с 2018 по 2021 годы, Бесолов занимал должность директора по развитию платёжных решений «Эвотор» (экосистема SberX), где под его руководством была запущена b2b-платформа эквайринга и банковских услуг «Эвотор.Pay».

С 2014 по 2018 год Бесолов был заместителем председателя правления «РФИ банка», в 2007−2010 годах представлял интересы российских банков в Mastercard European Fraud Advisory Council (Европейский совет по борьбе с карточным мошенничеством и рисками).

В июне 2023 года Wildberries назначила Дмитрия Колесникова на пост директора по развитию финансовых и платёжных сервисов онлайн-платформы. Ранее он участвовал в создании Системы быстрых платежей и платёжной системы «Мир».

Яндекс Wildberries Заурбек Бесолов
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