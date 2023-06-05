Дмитрий Колесников стал директором по развитию финансовых и платёжных сервисов Wildberries

Дмитрий Колесников назначен директором по развитию финансовых и платёжных сервисов онлайн-платформы Wildberries. Его приоритетными задачами станут развитие финтеха для улучшения клиентского опыта, разработка и внедрение сервисов для партнёров и покупателей онлайн-платформы на базе возможностей маркетплейса и банка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Колесников имеет более 20 лет опыта в запуске и развитии новых продуктов и платформ в сфере финтеха, розничного банкинга, финансовых и фондовых рынков, а также ИТ. С 2014 года он около девяти лет работал в Национальной системе платёжных карт (НСПК). Под его руководством была запущена Система быстрых платежей (СБП).

Колесников также участвовал в таких инфраструктурных финтех-проектах НСПК, как обеспечение процессинга международных платёжных систем, запуск платёжной системы «Мир» и трансграничные платежи.

Wildberries начал развивать собственный банк с 2021 года. Тогда компания купила банк «Стандарт — кредит», который позже переименовала в «Вайлдберриз банк». В Wildberries объясняли покупку тем, что она сможет помочь в развитии существующего платёжного сервиса, а также улучшить скорость и удобство взаиморасчетов покупателей и продавцов с площадкой.

Согласно отчётности по РСБУ за 2022 год, убыток «Вайлдберриз банка» составил 8,9 млн руб. Операционные расходы банка выросли в 1,4 раза, до 136,5 млн руб.