Zasport представил коллаборацию с московским метрополитеном

Московский метрополитен и российский бренд Zasport выпустили совместную лимитированную линейку одежды и аксессуаров. В коллекцию входят свитшоты, футболки, дождевики и бейсболки, рассказали в пресс-службе метрополитена.

Коллекция выполнена в фирменных цветах метрополитена — красном и белом, на одежде можно увидеть логотипы, указатели, схему линий и фото знаменитых станций. Моделями лукбука новой коллекции стали сами работники Московского метро.

Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда Zasport: Мы рады сотрудничеству с Московским метрополитеном в творческой плоскости — создании совместной коллекции повседневной одежды. Московское метро по праву считается самым красивым в мире, его можно назвать настоящим музеем архитектуры, искусства и истории, и это послужило источником вдохновения для нашей креативной команды.

Ранее метрополитен уже сотрудничал с брендом одежды: в 2019 году Zasport выиграл тендер на поставку спецодежды для сотрудников «подземки». За 433 млн руб. компания должна была сшить несколько тысяч теплых курток, комбинезоны, резиновые сапоги, зимнюю обувь, шапки, рукавицы, перчатки и отражающие жилеты для сотрудников.