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18+
14.03.2025 в 19:00

Производители электроники попросили о поддержке на случай возвращения западных вендоров

В числе предложений — введение 30%-ных таможенных пошлин на импортное электронное оборудование

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Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила главу правительства Михаила Мишустина поддержать российские компании в условиях возможного возвращения на отечественный рынок зарубежных игроков. Об этом пишет РБК.

АРПЭ предлагает ввести таможенные пошлины в размере 30% на иностранное электронное оборудование, запретить зарубежным вендорам участвовать в госзакупках и не разрешать применять их продукцию в критической информационной инфраструктуре, а также маркировать товары компаний, поддержавших или подчинившихся санкциям.

В числе других предложений ассоциации — обязать зарубежные организации демонстрировать «санкционную устойчивость» (подписывать соглашение о неподчинении санкциям, отказываться от претензий к компаниям за нарушение интеллектуальной собственности в санкционный период, восстанавливать гарантийное обслуживание и техподдержку для ранее поставленной продукции и т. д.).

Также АРПЭ считает необходимым закрепить политику по поддержке независимой дистрибуции импорта, лишить иностранных производителей исключительного права определять каналы поставок своих товаров в Россию.

В ассоциации заявляют, что ряд зарубежных вендоров уже начал рекрутинг специалистов и восстанавливает связи со своими бывшими работниками, многие из которых трудятся в российских компаниях.

Ранее стало известно, что зарубежным брендам разрешат вернуться в РФ только после отмены санкций.

Электроника Правительство Михаил Мишустин АРПЭ
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