Новый владелец бизнеса Inditex не будет продавать товары Zara и Bershka в России

Испанский холдинг Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и другие) сообщил, что одежда и обувь под брендами Zara и Bershka не будут продаваться в России. Компания продаёт свои активы группе Daher — она будет реализовывать собственные коллекции, не имеющие ничего общего с Inditex, передают «Известия».

Ранее уже сообщалось, что ливанская группа Daher будет работать в России под другими брендами. «Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами», — отметили в холдинге.

Inditex объявил, что нашёл покупателя на российский бизнес 25 октября. Тогда же источник «Известий» сообщил, что продукция Zara будет продаваться в России под брендом New Fashion. При этом бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка, подтверждали источники Forbes.

В начале марта Inditex временно приостановила работу в России на фоне специальной военной операции на Украине. Однако владелец Zara продолжает получать на свои товары необходимые для ввоза в страну декларации и сертификаты. В России у компании насчитывается более 500 магазинов.