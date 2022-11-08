Zara и Bershka вернутся в Россию под новыми названиями

Ливанская группа компаний Daher, которая покупает в России бизнес испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и другие), будет работать в стране под собственными брендами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на испанский холдинг.

В Inditex подчеркнули изданию, что компания «достигла первоначального соглашения, подлежащего одобрению правительством России, о продаже своего бизнеса в стране Daher».

«Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами. Группа компаний Daher будет работать в Российской Федерации под собственными брендами», — указали в холдинге.

Inditex объявил, что нашёл покупателя на российский бизнес 25 октября. Тогда же источник «Известий» сообщил, что продукция Zara будет продаваться в России под брендом New Fashion. При этом бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка, подтверждали источники Forbes.

В начале марта Inditex временно приостановила работу в России на фоне специальной военной операции на Украине. Однако владелец Zara продолжает получать на свои товары необходимые для ввоза в страну декларации и сертификаты. В России у компании насчитывается более 500 магазинов.