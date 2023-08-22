В России запретят продажу вейпов с пищевыми добавками с марта 2024 года

В России запретят продажу вейпов с ароматизаторами с 1 марта 2024 года. В начале осени правительство получит право определять перечень запрещённых вкусовых добавок в ингредиенты для вейпов. Минздрав уже составил список таких веществ. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что ранее «многие ошибочно полагали», что запрет на реализацию вейпов с ароматизаторами начнёт действовать с 1 сентября 2023-го.

Крупнейшие российские торговые сети выступили против списка запрещённых добавок в редакции Минздрава. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие сети в России) подчеркнули, что практически все электронные никотиновые системы содержат эти ароматизаторы, поэтому, по сути, власти ограничат оборот этой категории товара.

Однако эксперты, опрошенные «Известиями» напомнили, что такие добавки запрещают во многих странах мира, «поскольку именно они и привлекают молодёжь».

По данным издания, среди добавок, с которыми продажа вейпов будет запрещена, — пищевые ароматизаторы, включая ваниль, пряности, имбирь, корица, а также подсластители и такие добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность. Кроме того, в перечень запрещённых добавок попали биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты. Полный список Минздрав опубликует 1 сентября.

В АКОРТ предупредили о рисках возникновения рынка незаконной торговли, которая приведёт к несоответствию требованиям качества продукции и сокращению налоговых отчислений в бюджет. В ассоциации также призвали к введению переходного периода в 12 месяцев. За это время компании смогут распродать остатки продукции и не понести значительных убытков.

В начале августа Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ, объединяет более 50 юридических и физических лиц) попросил Министерство финансов исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые, по мнению Минздрава, усиливают никотиновую зависимость. В СПИНИ подчеркнули, что это правило делает продажу и использование вейпов фактически невозможными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи всех вейпов и расходников к ним несовершеннолетним. Норма также ограничивает рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запрещает показывать её детям младше 12 лет.

Закон также вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на такие товары.