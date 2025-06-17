Замедление YouTube повысило объем телесмотрения

В телесезоне 2024/2025 года показатель Total TVR потерял всего 3% аудитории «4+» и 7% аудитории «14−44». Это минимальное снижение за несколько предыдущих сезонов, рассказала Sostav Дарья Пугачева, директор департамента по исследованиям «Газпром-Медиа Холдинга» со ссылкой на данные Mediascope.

Если учитывать внедомашнее телесмотрение, которое измеритель фиксирует с 2024 года, то значение будет выглядеть еще более оптимистично. Так, по данным на апрель 2025 года прирост внедомашних рейтингов по всей России составляет 15%.

На замедление снижения телесмотрения мог повлиять приток аудитории с видеоплатформы YouTube, просмотры которой за последний год сократились с почти 51 минуты до 18 минут. Этот освободившийся бюджет времени зрителей перераспределился не только на российские онлайн-сервисы, но и на ТВ-каналы, уверяет Пугачева.

Дарья Пугачева, директор департамента по исследованиям «Газпром-Медиа Холдинга»: В аналитике мы стараемся аккуратно говорить о трендах: все-таки закономерности в показателях необходимо проверять на длительных периодах времени. Однако итоги прошедшего сезона обнадеживают, и снижение телесмотрения действительно минимальны с 2020 года. Напомню, тогда рейтинг ТВ подрос на фоне домашней изоляции во время пандемии. Внимательно продолжим следить за метрикой в новом телесезоне, так как текущее замедление — важный сигнал для рынка.

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