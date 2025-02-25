«Первый канал» стал самым популярным телеканалом у пользователей «Кинопоиска»

«Кинопоиск» представил топ-10 самых популярных телеканалов в онлайн-кинотеатре. Лидером стал «Первый канал» (в 2024 году на «Кинопоиске» его смотрели 39% пользователей). На второй строчке ТНТ (31%), на третьей — «Россия 1» (30%). Также в топ-5 вошли СТС (29%) и «Матч ТВ» (27%). Далее в списке следуют «Кино ТВ» (23%), «Пятница» (22%), НТВ (22%), «Рен-ТВ» (22%) и «Кинокомедия HD» (21%). Об этом на форуме CSTB.PRO.MEDIA 2025 рассказала директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая.

В январе этого года платные и бесплатные телеканалы на «Кинопоиске» посмотрели 6,2 млн пользователей (что на 40% больше, чем в январе 2024 года). Всего фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре смотрят 15 млн пользователей в месяц, т. е. просмотр телеканалов на сервисе становится все более популярным.

Заметную долю аудитории телесмотрения на «Кинопоиске» составляют подписчики «Яндекс Плюса». У остальных смотревших нет подписки, они смотрят на «Кинопоиске» телеканалы, которые есть в бесплатном доступе. Это 20 федеральных телеканалов, чья совокупная аудитория в январе составила 5 млн пользователей.

В топ-10 самых популярных телепередач 2024 года на «Кинопоиске» вошли проекты федеральных каналов. Верхние позиции в топе во многом совпадают с тем, как выглядит ежегодный рейтинг смотрения в телеэфире: это программы, фильмы и сериалы, вышедшие на Новый год и 9 мая.

На первой строчке в списке «Новогодняя ночь на "Первом"» («Первый канал», 31 декабря). Вторую позицию занял фильм «Небриллиантовая рука» (ТНТ, 31 декабря), третью — «Ирония судьбы, или с легким паром!» («Первый канал», 31 декабря). Далее в рейтинге идут парад, посвященный Дню Победы («Первый канал», 9 мая) и новогодний выпуск Comedy Club (ТНТ, 31 декабря).

В топ-10 также попали программа «Уральские пельмени. Новогодний выпуск» (СТС, 31 декабря), финал Чемпионата Европы по футболу. Испания — Англия («Матч ТВ», 14 июля), сериал «Диверсант» («Первый канал», 9 мая), передача «Песни от всей души» («Россия 1», 31 декабря) и кинолента «Иван Васильевич меняет профессию» («Россия 1», 31 декабря).