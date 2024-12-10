Последние магазины Goood’s House закрылись

В Москве закрылись магазины товаров для дома Goood’s House. В ТЦ «Авеню» он закрылся около двух месяцев назад, точки в ТРЦ «Рио Ленинский» и ТРЦ «Бутово молл» переформатированы в CookHouse (другой бренд Ideas4retail), сообщают «Ведомости».

В розничных магазинах Goood’s House продавался текстиль, посуда, сувениры, предметы мебели и аксессуары. Официальный сайт Goood’s House не работает, соцсети бренда не обновлялись с августа.

В 2020 году сеть выкупила Ideas4retail Александра Мамута, на тот момент она включала пять магазинов. В настоящее время, по словам экспертов, Ideas4retail испытывает проблемы с развитием и других своих брендов. Сейчас в портфеле компании также CookHouse и сеть магазинов игрушек Toys Pro.

По данным Infoline, продажи в сегменте household в 2023 году увеличились на 10,5%. Позитивную динамику обеспечило замещение российскими производителями продукции ушедшей из России IKEA и европейских поставщиков. Однако малым сетям трудно конкурировать с крупнейшими игроками рынка, такими как Hoff, Obi, «Лемана про», кроме того, они испытывают сильное давление со стороны маркетплейсов.

К концу 2024 года объем российского DIY-рынка, включая мебель, продукцию для дома и сада и товары для ремонта, вырастет почти на 18,8% и превысит 8 трлн руб., прогозируют в Infoline.