Законопроект о выделении малому бизнесу 20% доли в наружке будет отклонён

На этой неделе Госдума отклонит поправки в закон «О рекламе», которые предполагают квоту в размере не менее 20% для субъектов малого и среднего предпринимательства при доступе к рекламным конструкциям. Он находился на обсуждении пять лет и утратил свою актуальность, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Ещё в 2013 году ФАС подготовила законопроект, который устанавливал минимальную долю наружки на торгах. Ведомство предлагало выделить небольшим игрокам минимум 20% конструкций, выставленных на аукцион. Законопроект был внесён правительством России в ноябре 2016 года и в феврале 2017 года принят в первом чтении. Однако до настоящего момента оставался под сукном.

Необходимость поправок объяснялась тем, что субъекты МСП участвовали в торгах наравне с крупным бизнесом и не получали поддержки со стороны государства, что приводило к невозможности для них выиграть торги и «исчезновению» малого бизнеса с рынка. В связи с этим правительство предлагало установить минимальную долю рекламных конструкций каждого вида, владельцы которых должны относиться к субъектам МСП, — не менее 20% от каждого из них.

Собеседник в комитете по экономической политике утверждает, что в настоящее время законопроект потерял свою актуальность и его рассмотрение на этой неделе связано с зачисткой законодательных завалов. По словам председателя комитета Максима Топилина, кабмин, оценив целесообразность собственной инициативы, попросил её отклонить: «На малый бизнес в последнее время было распространено достаточно большое количество мер поддержки, и сюжет, который раньше был в этом законопроекте, просто утратил свою актуальность».

Однако член генсовета «Деловой России» Илья Котов считает, что документ предполагает регулирование многих процессов, в которых «нуждается вся отрасль наружной рекламы». По его словам, после принятия законопроекта в первом чтении в него было предложено более 100 поправок, нужных отрасли, но профильный комитет их так и не рассмотрел. «Этот законопроект ни в коем случае нельзя отклонять, нужно продолжить над ним работу и принять», — уверяет он.