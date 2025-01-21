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21.01.2025 в 16:11

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов за продажу сигарет детям

Юрлиц хотят штрафовать на сумму до 2 млн рублей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который увеличивает штрафы за продажу детям табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. За инициативу проголосовали все 419 депутатов нижней палаты парламента, которые присутствовали на заседании, пишет «Коммерсантъ».

Поправки вносятся в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях. Для физлиц за продажу сигарет и вейпов детям штрафы увеличиваются с 40−60 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — с 150−300 тыс. до 700 тыс. руб., для юрлиц — с 400−600 тыс. до 2 млн руб.

Законопроект еще должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным.

В конце 2024 года депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который полностью запрещает розничную и оптовую торговлю вейпами и жидкостями для них.

Госдума сигареты Штрафы законопроект Дети
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